Messi fue elegido como atleta del año por la reconocida revista Time

El astro argentino Lionel Messi fue elegido como el "Atleta del año" por la distinguida revista Time, que destacó al campeón del mundo con la Selección argentina por obtener en 2023 su octavo Balón de Oro y revolucionar la MLS con su arribo al fútbol de Estados Unidos.

El rosarino de 36 años, con un puñado de partidos, hizo historia con el Inter Miami, ya que con un nivel superlativo llevó a las "Garzas" a conquistar el primer título al obtener la Leagues Cup. Además, el argentino también lo depositó en la final de la US Open Cup, sin embargo, perdieron en la final sin su presencia.

Su año no quedó allí, ya que producto de su paso por Paris Saint-Germain (PSG), en donde logró dos títulos a principios de temporada, también tuvo la gesta histórica con la Selección argentina al ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Esto, le permitió agigantar su leyenda al conseguir su octavo Balón de Oro.

Ante este panorama, la reconocida revista norteamericana "Time" lo eligió como el atleta del año. "A los 36 años, dos décadas después de su incomparable carrera, Messi proporcionó un estímulo singular al fútbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso. Después de que Messi anotara un gol contra los New York Red Bulls en agosto, el rapero Fat Joe publicó en Instagram un vídeo de él mismo, casi llorando, gritando '¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!'", argumentó el periodista Sean Gregory en el artículo de Time, según la publicación de Noticias Argentinas.

