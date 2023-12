Agenda cotidiana

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Música



Jugo. El dúo instrumental Jugo de Tigre presenta su segundo disco con una gran fiesta de invitados especiales, danza, pintura, DJ, performances y más el 8 de diciembre en la Peña Itapúa (Buenos Aires 2050). Entradas al 376 4-323549.



Metal. Se viene una nueva edición del festival de metal extremo. Hate Fest IV será el 9 a las 22 en la Peña Itapúa con Hate in Blood, Infección Crónica, Kpuera, Helltagram y Deadly. Entradas $1500 Contacto: 3765 043058.



A bailar. Yerba Canchada propone una gran gozadera el sábado 16 junto a Canyengue y Anacaona, a las 21 puntual en el Galpón de la Murga de la Estación.





Muestras



Privada. La colección privada del Banco Macro está abierta al público en la Ex Estación de Trenes. La exposición con obras de distintos artistas argentinos se puede visitar de martes a domingo de 18 a 22.



Oriente. En la planta alta del Museo Yaparí, muestra de grabados en técnica “mokuhanga”, de la artista argentino-japonesa Sumika Kawakubo.





Teatro



Herrero. El 9 de diciembre a las 21.30 en el Galpón de la Murga (Pedro Méndez 2260), nuevas funciones de El Herrero y la Muerte (Versión 2023), de la Murga de la Estación. Espectáculo gratuito con salida a la gorra y con cupo.



Comedia. Hoy a las 21 en Espacio Reciclado (Pasaje Misiones 3040) Comedia sin título, una obra de Federico García Lorca en versión libre y dirigida por Mónica Leal. Reservas al 376 4-226188.



Stand up. Mariana Ladaga presenta el unipersonal de humor Horóscopo, hoy a las 21 en el Centro Cultural Vicente Cidade. Anticipadas al 376 4-231632.



Primavera. El viernes 8 a las 21 en Tempo (Ramón García 554) Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, por el grupo Teatro Vocacional Misiones. Reservas al WhatsApp 3794-251719.



Bebés. El ciclo teatral Universo Bebés rueda su segunda edición con experiencias teatrales para las primeras infancias. Se verá ‘Olas de papel’; hoy a las 18 en Sala Tempo con previa literaria y feria.



Eventos



Litoral. Hasta hoy, desde las 19, sigue la 54ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez con reconocidos artistas. Las entradas se adquieren en la web posadas.gov.ar o de manera presencial en la boletería del anfiteatro a partir de las 14. Menores de 12 años y personas con discapacidad no pagan. Gauchos y paisanas ingresan gratis hasta las 20



Cascanueces. El Cascanueces regresa al Teatro Lírico del Parque del Conocimiento de la mano del Ballet Clásico. Las funciones son hoy y el viernes 8 y sábado 9 de diciembre, a las 20. La entrada es un juguete (nuevo o usado) para donar luego a la Clínica del Juguete.



Navidad. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral será del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre, en el Parque temático de Leandro N Alem. Como es habitual, habrá desfile, feria, stands, concursos, desfile de mascotas, talleres navideños y más. Este año, en la grilla de espectáculos se destacan Alejandro Lerner, Axel, Coki Ramírez, grupo Amboé y otros.



Fiestas.El ciclo Posadas Mágica vuelve a desplegarse en la capital misionera en diciembre. Una semana de promociones, feria gastronómica y cervecera y el imperdible show en vivo de Los Rancheros, con epicentro del 7 al 10 de diciembre.