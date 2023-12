De cara al verano, faltan guardavidas en varias localidades de la provincia

domingo 03 de diciembre de 2023 | 2:30hs.

A pocos días del inicio del verano, el calor ya se siente sobre toda la provincia y las playas, ríos, arroyos y piletas comienzan a registrar movimiento de cara a la temporada estival. Sin embargo, en Misiones, una provincia bañada por caudalosos cursos de agua, faltan guardavidas formados para cubrir la fuerte demanda existente.



En ese sentido, el Concejo Deliberante de Oberá resolvió esta semana suspender la aplicación de la Ley de Seguridad Acuática al menos por un año debido a la escasez de profesionales que monitoreen los natatorios de la ciudad.



Según informó el propio Concejo antes de tomar la decisión, solo doce personas se inscribieron para realizar la prueba de suficiencia, lo cual no resulta suficiente para cubrir todos los espacios habilitados en los que se practican o desarrollan actividades acuáticas en ese municipio de la zona Centro. Ante esa situación se sugirió a los clubes que "contraten guardavidas con reválida aprobada o guardavidas sin reválida aprobada, pero con título de guardavidas".



Un panorama similar se está dando en Eldorado y otras ciudades del Norte misionero, donde no logran encontrar al recurso humano formado.



Para este verano hay 106 profesionales -con reválida aprobada- que trabajarán en playas y piletas principalmente de Posadas, Candelaria y algunos en Oberá. La reválida consiste en una prueba de alta exigencia física que se realiza una vez al año en el río, donde deben demostrar que están aptos para salvar otra vida y la propia en una emergencia.



"Estamos con los números justos, pero se va a trabajar de esa forma", señaló a El Territorio Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática de la provincia y se refirió a lo que ocurre en la zona Centro.



"El tema en Oberá es que al no tener la escuela de guardavidas hace tres años, no se generaron nuevos profesionales, no se reemplazaron a los que estaban, muchos dejaron de trabajar o de rendir la reválida. Entonces no teníamos como poder cubrir todas las piletas y se buscó la mejor forma de que se siga exigiendo la reválida, pero también se tenga la posibilidad, por única vez, hasta que se vuelva a normalizar el tema de la escuela, de que los guardavidas con título, recibidos en una escuela, puedan trabajar. Se buscó dar -de alguna forma- seguridad a la gente. También se debe hacer lo mismo en Eldorado, porque no tenemos guardavidas allá", explicó.



Actualmente sólo cuatro municipios están bajo la órbita de la Dirección que conduce Bacigalupi por estar adheridos a la ley de Seguridad Acuática: Posadas, Candelaria, Oberá y Eldorado.



Por ello el escenario se complejiza en comunas más chicas, con balnearios, piletas y arroyos donde se encuentran con socorristas sin formación que ni siquiera saben nadar. Ante esto están recorriendo los municipios para buscar formar con algunos recursos a estas personas.



"Los municipios nos llaman y le damos una capacitación, que es un taller de prevención sobre salvamentos básicos y reanimación cardiopulmonar (RCP), donde buscamos que todas las personas que están trabajando como guardavidas, que no lo son, tengan conocimientos básicos sobre cómo ingresar al agua, cómo cuidarse, cómo rescatar, cómo actuar en el caso de un ahogamiento y qué maniobras empezar a hacer en el tema de RCP. Aunque no es un título de guardavida, es una persona por lo menos idónea", comentó al respecto.



"Pero tenemos la problemática de que mucha de esa gente que nosotros estamos capacitando no sabe nadar. Entonces no podés trabajar de guardavida o de seguridad porque no tenés ni noción, tienen miedo de meterse al agua", dijo sobre las situaciones con las que se topan cuando llegan a algunos centros de recreación y veraneo.



"Siempre en las capacitaciones estas enseñan a rescatar a alguien con elementos, es decir, la persona nunca va a ir sin nada para rescatar a la otra persona. Pero es un peligro aquel que no sepa nadar y está trabajando como guardavida, que en la mayoría de los municipios de interior suele pasar", finalizó.

Salida laboral y algunos números

Al no estar todos los municipios adheridos a la Ley V N° 10, se desconoce de manera exacta cuántas piletas o arroyos tiene cada uno.



Sin embargo, según la Dirección de Seguridad Acuática, la ciudad de Candelaria tiene dos playas y alrededor de 15 piletas. En Posadas hay tres playas (El Brete, Costar Sur y el Pirá Pytá) y alrededor de 40 piletas.



En esas dos comunas más otro puñado en Oberá se concentran la totalidad de los guardavidas con examen de reválida aprobado.



En tanto que en San Ignacio y Jardín América comenzaron a contratar guardavidas con título, pese a no estar adheridos a la ley provincial.



En ese marco, el desafío actual pasa por generar otra escuela de guardavidas en una localidad del interior, teniendo en cuenta que hay solo dos instituciones en Misiones y ambas -una provincial y otra municipal- están en Posadas.



"El problema muchas veces es que viene un chico del interior a formarse y en vez de volver a su localidad, se queda acá", señaló Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática.



"Si trabajás en la playa, hoy por hoy tenemos guardavidas todo el año en Posadas. Eso es bueno porque da estabilidad laboral. Pero hay piletas que no, que trabajan desde noviembre hasta abril. Entonces no es una continuidad importante. Pero hay piletas climatizadas que sí están abiertas todo el año. Así que ahí encontrás actividad anual que de a poquito se va generando", agregó.



A su vez recordó que se aprobó el año pasado una escuela privada en el Instituto Carlos Linneo de Oberá pero todavía no se pudo generar las cargas horarias de los docentes.



Otro factor también presente es que muchos se reciben como guardavidas y optan por trabajar en playas del Brasil.