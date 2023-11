Condenaron a prefecturianos acusados por el asesinato de Rafael Nahuel

miércoles 29 de noviembre de 2023 | 16:43hs.

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco prefecturianos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel ocurrido en 2017 durante un operativo en Villa Mascardi.

Los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava impusieron dos penas: Sergio Cavia fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa; y sus colegas Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García fueron declarados culpables como participes necesarios del delito homicidio y recibieron una pena de cuatro años y medio de cárcel.

A seis años del violento operativo, los cinco integrantes de la Prefectura Naval Argentina se sentaron en el banquillo de los acusados por el crimen del joven de 22 años durante un enfrentamiento entre una comunidad originaria Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Marcadi, reveló Noticias Argentinas.

El hecho sucedió el 25 de noviembre de 2017 cuando el equipo de operaciones especiales Grupo Albatros ingresó al predio que era disputado por ambos sectores y allí fue cuando se generó el "exceso en la legítima defensa" con armas de fuego, según la Justicia.

Johana Colhuan, prima de la víctima, declaró en el juicio y explicó que en el operativo "le disparan a mi primo, cae al piso y después me disparan a mí". En medio de la brutal balacera integrantes de la comunidad lo subieron a una camilla improvisada, pero cinco minutos después murió: "Rafa me decía que corra, que corra. Yo le decía que se salve él. Me empezó a empujar para que yo pueda seguir corriendo".