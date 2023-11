El territorio Fun

domingo 26 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 GTA.Mp3 - Emilia

2 Columbia - Quevedo

3 Ella tiene - Nathy Peluso;

Tiago PZK

4 El amor de mi vida -

María Becerra; Los

Ángeles Azules

5 Mi ex tenía razón

Karol G

6 Lala - Myke Towers

7 Asi es la vida -

Enrique Iglesias;

Maria Becerra

8 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

9 Ohh baby - Trueno

10 Bad idea right? -

Olivia Rodrigo



Mirar películas y series en TikTok, la nueva tendencia mundial

Para quienes no estén muy familiarizados con TikTok, lo más seguro es que crean que en la aplicación sólo hay contenido relacionado con bailes, distintos trends y challenges y usuarios que muestran fragmentos de su vida. Aunque es verdad que la aplicación empezara así, lo cierto es que cada vez la variedad de información y tipo de entretenimiento que podemos encontrar en ella es mayor.

Desde recetas, trucos de estilo y hasta el famoso Booktok, siempre hay algo para todo el mundo. Pero lo que, probablemente, más sorprenda sean las series y películas. No se trata de montajes de fans ni entrevistas a sus actores. La última tendencia en TikTok pasa por ver series y películas completas divididas en pequeños fragmentos de diez minutos.

Al principio, se trataba sobre todo de películas menos conocidas o series con algunos años de antigüedad. Pero, ahora, series como The Bear o Ted Lasso se encuentran completas en TikTok, marcando una nueva manera de consumir productos audiovisuales.



Steam comienza a cobrar en dólares las tarifas en Argentina

Desde el 20 de noviembre, los usuarios de Steam en Argentina, comenzaron a realizar sus pagos en dólares estadounidenses.

Esta decisión se debe a la inestabilidad del peso argentino, sumado al abuso de usuarios de otros países que compran utilizando nuestra moneda, llevando a la empresa de Gabe Newell a optar por el pago en la moneda estadounidense.

La idea en un principio, con la implementación de esta estrategia, era hacer que se redujeran los precio de los juegos en Steam Argentina, Sin embargo, la decisión de aplicar esta medida depende de cada desarrolladora. Muchas empresas han decidido no adoptar el Dólar LATAM, supuestamente para evitar complicaciones, lo que ha resultado en incrementos de precios de más del 1.500% y más, en una gran cantidad de juegos.

Matías Argüello con Carolina Francisco.

Matías Flores y Jorge Silva.

Santiago Toledo acompañado de María Inés Fagundez.

Graciela Ojeda junto a Karina González.