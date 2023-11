El territorio Fun

sábado 25 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 GTA.Mp3 - Emilia

2 Columbia - Quevedo

3 Ella tiene - Nathy Peluso; Tiago PZK

4 El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules

5 Mi ex tenía razón - Karol G

6 Lala - Myke Towers

7 Así es la vida - Enrique Iglesias; Maria Becerra

8 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

9 Ohh baby - Trueno

10 Bad idea right? - Olivia Rodrigo



“Aprobado por Chayanne”, la nueva tendencia de Tik Tok

Una nueva tendencia comienza a inundar las redes sociales y está ‘Aprobada por Chayanne’.

Elmer Figueroa Arce, nombre real del cantante, se ha vuelto el rostro de uno de los memes más compartidos del momento con un video de tan sólo cuatro segundos.

En el popular clip, el artista favorito de las madres aparece de espaldas, para luego voltearse y decir la frase “aprobado por Chayanne”, mientras hace el gesto de colocar un sello y guiña el ojo.

Gracias a la pantalla verde, este video ha sido retomado en cientos de publicaciones en TikTok para responder a situaciones que requieren de algún tipo de autorización, como pedir vacaciones en el trabajo, permiso para salir o hacerse un tatuaje.

Esta memorable acción del cantante salió a raíz de una serie de videos que publicaron sus fans mostrando sus mejores pasos de baile para la nueva canción del puertorriqueño “Bailando Bachata” y con dicho clip, Chayanne

daba su aprobación a los que le parecían los mejores.



La Uefa Euro 2024 será gratis en EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 apunta a ser el videojuego más completo de fútbol. Ya cuenta con la Uefa Champions, Europa y Conference League, así como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de las ligas más importantes del mundo, pero no eso no es lo más atractivo del juego, dado que acaban de confirmar que la máxima competencia europea de naciones también se suma al proyecto de Electronic Arts.

Por medio de un comunicado y publicaciones en sus canales oficiales, EA Sports anunció que la Uefa Euro 2024 llegará a EA Sports FC 24, La justa europea se celebrará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio, así que se espera que el contenido de la competencia llegue al videojuego unas semanas antes, tal como sucedió con el Mundial Qatar 2022 en la edición del año pasado.

