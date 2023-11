Eldorado: impulsan la creación de un archivo histórico digital

viernes 24 de noviembre de 2023 | 8:45hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado analiza un proyecto presentado por particulares en donde se

plantea la necesidad de crear un archivo digital histórico sobre Eldorado y su zona de influencia. El proyecto fue laborado por Jorge Tori, quien plantea como objetivo central el “rescate de la memoria de Eldorado, su cultura del trabajo, puesta de manifiesto por los inmigrantes europeos, y de países limítrofes que dejaron atrás sus familias, recuerdos, cultura, religión y vinieron a la entonces incipiente colonia de Eldorado para buscar un lugar en el mundo alejados de sus raíces, sabiendo que no tenían pasaje de regreso, pero, sobre todo, sabiendo que no iban a recibir asistencia del estado, a principios del siglo XX el asistencialismo no existía, todo dependía del esfuerzo familiar, y su relación con los Mbya Guaraní, pueblo originario asentado en Misiones”.

Para ello propone la organización de un archivo digital interactivo con el material para conservar los archivos en distintos dispositivos (Tarjetas SD, discos externos SSD, nube digital, y todo lo que la tecnología baya incorporando para resguardo de la información, con el objeto de seguir incrementando este archivo con los datos que se sigan registrando; y ordenar los registros según el carácter mediático.

En una reunión con el Concejo Deliberante Tori explicó que el proyecto contempla que haya un lugar físico en Eldorado que reguarde toda esa información, sugiriendo como propuesta, que ese sitio sería el Concejo Deliberante de la ciudad,y que lo que se pretende es que toda esa información sobre los sucesos acontecidos en Eldorado, esté disponible para todos los interesados de forma libre y gratuita.