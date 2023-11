El río Uruguay comenzó a bajar y hay rutas que siguen inhabilitadas

lunes 20 de noviembre de 2023 | 4:43hs.

El río Uruguay comenzó a bajar en zonas costeras pero aún permanecen inhabilitadas varias rutas. Las localidades de El Soberbio, Panambí, Alba Posse, Itacaruaré y San Javier permanecen con familias evacuadas que deben esperar a que el caudal baje considerablemente y que las condiciones sanitarias de sus casas sean adecuadas para volver. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Soberbio comentaron que el caudal bajó a 17,40 metros ayer a las 17.



En tanto, desde la Dirección Nacional de Vialidad informaron que en horas de la mañana de ayer, quedó habilitado el tránsito sobre el puente del arroyo El Soberbio para vehículos livianos, colectivos y camiones sin carga. La Policía de Misiones controló el paso por mano y eso permitió que los vecinos pudieran ir a votar . Se habilitó normalmente el tránsito sobre el puente del arroyo El Soberbio.

A su vez, se habilitó el paso en los puentes sobre los arroyos El Doradito y Macaco, por ruta provincial 2, en Colonia Aurora. Continúan cerrados en la misma ruta los pasos sobre los puentes Pindaytí, Chancay y Santa Rita.



Por su parte, se encuentra cerrado el tránsito a la altura del cruce de Puerto Rosario en el kilómetro 89; en inmediaciones del arroyo Los Muertos en Colonia Aurora sobre la ruta provincial 222; en el puente sobre arroyo Ramón; puente sobre arroyo Guerrero en San Javier; camino vecinal en el paraje Domingo Savio sobre el Arroyo Yabebiry en San Ignacio. Además, el tránsito permanece inhabilitado en la ruta provincial 23 bis sobre el arroyo Caracol en el paraje Campo Alegre (San Antonio) y la ruta costera El Verde, corte en el paraje Azopardo, San Antonio.



De igual forma, permanecen en observación tres puentes en la ruta provincial 2. Precisamente se ubican sobre los arroyos Chafariz, Saltito y Los Muertos, en Colonia Aurora.



Desde Vialidad Nacional también informaron que se encuentra habilitado el tránsito sobre el puente provisorio del arroyo Tabay por ruta provincial 7 y el puente en el arroyo Once Vueltas en la ruta provincial 209. Además, en la misma situación se encuentran los puentes sobre los arroyos Chico Alférez en la ruta provincial 215 y Cuñá Pirú en Ruiz de Montoya y en la ruta provincial 17 sobre el arroyo Piray Miní.



Evacuados

Como había informado este medio, en Alba Posse fueron cinco las familias evacuadas con un total de 12 personas, en Panambí varias familias fueron evacuadas al igual que la oficina de Prefectura Naval y la Municipalidad. En San Javier varios vecinos se autoevacuaron y la mayor cantidad de personas que dejaron sus hogares por la crecida se concentró en la Capital de las Esencias con más de 200 núcleos familiares afectados.



El panorama comenzó a tornarse alarmante cuando se informó, minutos antes de la medianoche del jueves, que la represa brasileña de Foz do Chapecó había resuelto abrir todas las compuertas para liberar el agua acumulada por acción de las fuertes lluvias que también caen en el Sur de Brasil. El pico máximo del río permaneció por varias horas en 20 metros y comenzó a descender lentamente, ayer a las 17 la altura era de 17,40 metros.



Según había comentado el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski son más de 200 las familias evacuadas. La cifra no es exacta porque muchos de los núcleos familiares decidieron abandonar sus hogares por su cuenta y resguardarse en casas de familiares hasta que baje el nivel del río.



“Tuvimos que evacuar del polideportivo porque también es un lugar que toca agua con los 21 metros, entonces preventivamente ya los cambiamos ahí en salones de cinco iglesias diferentes y también una sociedad que prestó un salón”, añadió el intendente.



Moconá

En tanto el puente del acceso al Parque Moconá sigue cerrado debido a la crecida, así como el ingreso y los paseos náuticos del atractivo. “Hay estructuras de casas que no están en condiciones de vivir más porque el agua superó la casa y eso hizo flotar la estructura principalmente en las casas de madera. En otras, mojó solo el piso y seguramente en pocos días pueden volver. Las que quedaron sumergidas a la mitad hay que evaluar las condiciones de higiene, seguridad y puntualmente el factor energético. Algunas estructuras tendrán que ser anuladas porque ya no están donde fueron construidas y eso hay que desarmar y reconstruir de vuelta”, concluyó.



Por otra parte, desde ayer abrieron las puertas de la biblioteca popular Gabriela Mistral, ubicada en avenida Corrientes y calle Lavalle, para recibir donaciones para los evacuados por las inundaciones en El Soberbio.



En tal contexto, desde la Dirección de Alerta Temprana pronosticaron buen tiempo para hoy, con incremento de nubosidad. No se prevén lluvias y por la tarde el ambiente estará más cálido.



La máxima estimada en la provincia para hoy es de 33º para Posadas con 39º de sensación térmica y la mínima sería de 16 en San Javier. A partir de mañana podría regresar la inestabilidad con vientos y temperaturas más elevadas. Se esperan que las lluvias retornen el miércoles nuevamente a la provincia.