Servini de Cubria: las elecciones son serias, no hay posibilidad de fraude

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 11:55hs.

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría tuvo a su cargo 31 elecciones, y este domingo estará al frente del proceso de la número 32. Siendo una de las profesionales de las leyes que más conoce del sistema electoral argentino, no duda de su seriedad y aleja los fantasmas de posibles fraudes, agitados por el entorno del candidato de la Libertad Avanza, Javir Milei. “En la Argentina no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias”, afirmó en una charla mano a mano que fue publicada en la web de La Nación.

Exdefensora oficial, fue jueza penal de menores y de mayores hasta que en 1991 se hizo cargo del juzgado federal con competencia electoral en la por entonces Capital Federal. A días de las próximas elecciones presidenciales que enfrentarán a Sergio Massa y Javier Milei, la juece defiende el sistema electoral, por su transparencia y robustes ante posibles intentos de manipulación. “Es muy seguro”, sostuvo al tiempo que afirmó que hubiera preferido que el Gobierno Nacional cambiara el feriado del próximo lunes para evitar, entre otras cosas, el ausentismo de autoridades, tema que la preocupa y sobre el cual trabaja.

Servini se muestra convencida de que el resultado que se conocerá el domingo por la noche será el definitivo, aún si alguno de los partidos no reconociera el escenario inicial. "No hay fraude. No descarto, ya le digo, que en alguna urna se pueda producir cierta alteración de los votos, pero tiene que ser algo que esté arreglado con autoridad de mesa, con los fiscales, es realmente muy poco probable que eso suceda exactamente porque acá somos los jueces los que estamos a cargo de cada elección", sentenció la magistrada en un pasaje de la charla.

Y en ese sentido agregó que "l juez sabe que si firma algo y está mal, después va a sufrir, lo van a denunciar. En general yo veo que mis colegas son todos muy responsables. Tenemos todos un grupo de WhatsApp, al que nos conectamos permanentemente. Somos los 24 jueces federales con competencia electoral, nos conectamos y tratamos de evitar cualquier problema que pueda surgir".

Al sistema electoral lo definió como "una artesanía". Y contó que en todo el proceso, desde la Justicia Electoral, "se está muy encima de cada mesa, de cada escuela. Hay que prever que una tiene escalera para subir, pero la otra tiene rampa... hay que contemplar todo. Hoy en la mañana (por el martes), tuve que mandar gente a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde vota Milei porque la última vez se amontonó la gente y los que estaban empadronados allí no podían votar". La jueza, como sus pares de otras provincias, está en todos los detalles.

Las boletas de Milei

La Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtió a los apoderados de La Libertad Avanza esta semana que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje. El planteo se formuló a través del Acta 33, a la que tuvo acceso Télam, y que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. El espacio, que disputará la presidencia este domingo, presentó entre 100 y 150 boletas en mesas electorales donde se requieren un mínimo de 350 papeles para la elección.

La magistrada se refiró, a este inconveniente. "Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros, porque no soy yo, sino la Junta, estamos de acuerdo en que sabemos que vamos a suplir esa falencia de boletas. Vamos a garantizar que si faltan boletas en un lado, va a haber en las Comisarías de las zonas, boletas para mandar a la Escuela (que las pida). Y en las comisarías nos han prometido que van a tener patrulleros para ir rápido. Estamos trabajando para hacer un cronograma que no falta en boletas en ninguna Mesa", contestó Servini.