Las continuas lluvias complican a la producción local

martes 14 de noviembre de 2023 | 12:02hs.

Las prolongadas lluvias y más de lo normal para la época del año, traen consigo varios problemas para los feriantes misioneros y trabajadores de la chacra. En esa línea dieron a conocer que muchos productos se están echando a perder debido a la gran cantidad de lluvias en el último tiempo. De continuar así, podría haber escasez de mercadería hacía fin de año.

Si bien la región pasó por una prolongada sequía, la abundancia de lluvias algunas acompañadas de tormentas complica la producción local. “Tenemos un exceso de lluvia, si bien tuvimos una sequía prolongada esto ya se pasó de un extremo al otro, y eso también perjudica”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, José Villasanti referente de las Ferias Francas de la ciudad de Posadas.

Datos marcan que desde la tarde del lunes y la media mañana de este martes en la zona sur de la provincia cayó alrededor de 140 milímetros de agua, cantidad que hace estragos en las chacras. “La tierra está llena de agua, las napas subieron y brota agua por todos lados, eso es perjudicial porque para el suelo, arrastra todo y abre canaletas”, indicó.

En cuanto a los productos afectados se pueden encontrar las de hojas verdes rúcula, lechuga, acelga, espinacas y productos que están bajo la tierra, mandioca, zapallito de tronco entre otros.

“La mandioca cuando hay mucha agua y humedad, se empieza a pudrir porque no es una raíz que tiene que estar en el agua. Todo lo que es hoja verde también se ven afectados porque tuvimos tormentas y vientos fuertes que tumbaron algunos invernaderos y entonces quedó mucha producción a la intemperie, las cuales no están acostumbrados a estar desprotegidos y esto conlleva a que se pudran, sea de menor calidad y merme la producción”, señaló.

Por otro lado, Villasanti habló que las continuas lluvias también atrasa la plantación de estaciones como el maíz choclo.

“Así es imposible plantar, la semillas están carísimas y no se puede tirar tampoco el clima tiene que estar bien, tiene que ser un día soleado, así no se puede preparar el suelo ni con bueyes, ni con máquinas”, explicó y añadió “además el productor también tiene que cuidar su salud. Con estas lluvias no se puede hacer nada en la chacra”.

Por último mencionó que por el momento los productores asisten a las ferias con la mercadería que poseen.

“Es el trabajo y la forma de vida, entre vecinos se las rebuscan, sacan un poco de cada uno y están asistiendo a la ferias. Afortunadamente todavía no llegamos a que los feriantes no vengan, pero si este tiempo sigue así, algunos productores más pequeños pueden dejar de venir justamente por falta de producción”, cerró.