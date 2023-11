El territorio fun

domingo 12 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 GTA.Mp3 - Emilia

2 Columbia - Quevedo

3 Ella tiene -

Nathy Peluso;

Tiago PZK

4 El amor de mi vida -

María Becerra; Los

Ángeles Azules

5 Mi ex tenía razón -

Karol G

6 Lala - Myke Towers

7 Asi es la vida -

Enrique Iglesias;

Maria Becerra

8 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

9 Ohh baby - Trueno

10 Bad idea right? - Olivia Rodrigo



Transmisión 24/7, lo nuevo de los tiktokers

Jetty Jamez y Autumn Raynn llevan más de tres semanas transmitiendo en vivo en TikTok. En ese tiempo, más de 500 horas, parece que no ha ocurrido nada importante en el apartamento de la joven pareja, pero el número de personas que los observan continúa subiendo.

A fin de mantener el ritmo de viewers y estar en contacto con las más de dos millones de personas que les siguen, compraron nuevos iPhones y iPads y ahora tienen alrededor de nueve cámaras siguiéndoles por toda la casa, varias en el dormitorio, incluida una sujetada con cinta adhesiva al techo, que mira amenazadoramente desde arriba de la cama. También hay unas cuantas en la sala, e incluso una encima del inodoro.

Si salen de casa, el público

les acompaña, por supuesto. Transmiten en todos los ángulos de cámara y en un momento dado, miles de personas pueden ver y comentar las acciones de la pareja. Para algunas personas, que internet critique cada movimiento, cada palabra y cada parte de su cuerpo es como entrar a una casa del terror, pero en el caso de estos streamers su fuente de motivación es el dinero.



Valve anunció una nueva consola de videojuegos Steam Deck Oled

La compañía de videojuegos Valve (dueña de la plataforma de venta digital Steam) anunció una revisión de su consola portátil: la Steam Deck. La característica principal de esta actualización es una pantalla Oled y una mejora en la duración de la batería. La primera versión de la consola se lanzó en febrero de 2022 y abrió el espacio para las “PC Portátiles”, consolas en un ambiente dominado por la Nintendo Switch. Desde entonces, competidoras como la Asus ROG Ally o la Lenovo Legion Go también salieron a disputar ese mercado.

Esta nueva versión está inspirada en meses de comentarios de los usuarios, según le dijo el diseñador de producto Lawrence Yang a Bloomberg. Las sugerencias incluían mejor pantalla y mayor duración de la batería. Yang también adelantó que ya están trabajando en una “Steam Deck 2” que saldrá al mercado en dos años.

Gimena y Nicolás Ullon compartieron una agradable jornada en compañía.

Mónica Rodríguez y María Muesca: agradables charlas y un buen café como excusa.

Christian Beldan y Clara Aguirre hicieron pausa y se tomaron un merecido descanso.

Evelyn y Maia Montenegro analizando las opciones de un extenso menú.