Vargas insistió que Antonella murió en un forcejeo tras nueva acusación, el lunes serán los alegatos

sábado 11 de noviembre de 2023 | 12:00hs.

Desde que fue detenido por el crimen de Antonella Bernhardt (27) en abril del 2019, Cristian Vargas (33) y su defensa intentaron comprobar que ese asesinato fue en el marco de una discusión, que no había una relación de pareja, que no medió violencia de género, que no la mató por su condición de mujer.

Y más allá de que se trate de convicción o estrategia, la intención es clara: evitar que el hecho se enmarque en un femicidio, como llegó a instancia de debate, y así buscar evitar la prisión perpetua. En algún momento lo logró, debido a que el juez Fernando Verón en primera instancia dictó prisión preventiva por homicidio simple.

Sin embargo, al término de la instancia de la finalización de prueba y en la previa de los alegatos de las partes el confeso homicida recibió un último revés que complica aún más su situación. El fiscal Martín Rau amplió su acusación y le imputó el agravante de alevosía, al considerar que apuñaló en el cuello a Antonella cuando estaba en el piso y en estado de indefensión. Es decir, que mató sobre seguro.

Lo hizo ayer en el quinto día del juicio que lleva adelante el Tribunal Penal Uno de Posadas en el sum del Palacio de Justicia de Misiones. Además, en una ampliación de indagatoria Vargas volvió a dar su versión de los hechos insistiendo que la lesión que acabó con la vida de la joven estudiante se dio en el marco de un forcejeo.

La audiencia empezó a las 9.13 y primero se informó que la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) no pudo acceder a una cuenta de email de Vargas como había pedido Mario Ramírez, titular de la Defensoría de Instrucción Tres de Posadas. La intención era mostrar, mediante un backup de fotos, que Antonella había accedido a posar para una sesión de fotos.

Luego Vargas se sentó en el banquillo y Rau le notificó formalmente los nuevos elementos. El representante de Ministerio Público Fiscal procedió con su acusación, detallando tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos investigados señalando que después de una discusión “usted, mediando violencia de género había aprovechado la vulnerabilidad de la víctima y le habría agredido con golpes en el cuerpo (...) practicando además maniobras que son de asfixia o sofocación tal y como fueron descritas en el informe de autopsia”.

“Producto de tales lesiones -continuó- la víctima se encontraba mareada, con el sistema sensorial absolutamente disminuido y posiblemente desmayada. Todo esto le imposibilitaba defenderse, momento en el cual usted, mientras la víctima se hallaba en ese estado sobre el piso, tomó un cuchillo monocortante, lo introdujo en el cuello y le produjo la lesión punzante que la llevó a la muerte en el lugar”.

Como corresponde en estos casos, luego de la ampliación de la acusación a Vargas se le dio la posibilidad de una declaración de ampliación de indagatoria, más allá que la presidenta del Tribunal, Viviana Cukla, le recordó que su silencio no podía ser considerado en su contra.

Pero el acusado estaba dispuesto a declarar y el abogado Ramírez fue -luego de la solicitud formal- quien condujo su versión de los hechos con preguntas. Esta vez el imputado se paró en medio de la sala y escenificó lo ocurrido con los efectivos del Servicio Penitenciario Provincial siguiéndolo bien de cerca. Usó varios elementos y la mesa para dar referencias de la habitación donde ocurrió todo.

Nuevamente dio sangrientos detalles de lo ocurrido y con la frialdad con la que actuó para recoger sus cosas, limpiarse la mano y huir del sitio mientras la estudiante yacía en el piso desangrándose y temblando. En primera fila miraba la hermana embarazada de Antonella conmovida.

Su relato no salió de lo que había dicho en la primera audiencia de juicio, en la que describió que discutieron y forcejearon luego de que supuestamente Antonella había intentado chantajearlo con un video de ellos teniendo sexo. Esta vez llamó la atención cuando hizo un ruido de palmas para representar cuando le dio “un tape” a Antonella e intentó excusarse que no había sido con violencia. El fiscal Rau abrió los ojos y exageró una cara de sorpresa.

Contó que en medio de la pelea la tiró al piso y luego la víctima se levantó “más alterada”. “Después viene hacia mí y agarra el teléfono -en su poder- y yo la mano en la que ella tenía el cuchillo (...) lo que quiero hacer es que afloje la mano para sacarle el cuchillo pero no lo soltaba. Entonces la traigo hacia mí y me quedó trabado contra la pared y es donde ingresa el cuchillo en el cuello de ella”, puntualizó.

La audiencia terminó luego de la incorporación por lectura de elementos y testimonios y el tribunal compuesto por los jueces Viviana Cukla y sus pares Gustavo Bernie y Ángel Dejesús Cardozo determinaron un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 8.30.

En esa instancia las partes van a exponer sus alegatos y posiblemente luego se conozca la sentencia. Entonces se sabrá si los esfuerzos de Vargas para demostrar que es sólo un asesino y no un femicida resultaron o no.

Testimonio de la médica forense como base

El agravante de la situación penal de Vargas está sustentado en el testimonio de la médica forense Silvia Carolina Lazos, quién en la audiencia del miércoles detalló cada lesión que presentaba la víctima e introdujo la hipótesis de que la estocada con el arma blanca haya sido con Antonella en el piso, cuando no podía defenderse.

Mientras exponía las imágenes, Lazos explicó que el corte en el cuello -que fue la principal herida que provocó la muerte de Antonella- “no es una lesión superficial. Necesitó fuerza para ingresar y llegar hasta la zona donde quedó”.

Otra arista que destacó la testigo es que la estocada en el cuello fue “con la víctima apoyada en un plano duro y estando acostada. No había mucha defensa”. “En referencia a los golpes que presentó el cuerpo en la oreja y la cabeza, Lazos manifestó que “para mí esos golpes o traumatismos pudieron haber producido una pérdida de conocimiento total o un estado de confusión, porque hubo golpe en el oído y en el cráneo”.

La médica forense aseguró que no, ya que “tranquilamente con esos golpes uno se queda indefenso”. En tanto, explicó que el deceso de Bernhardt fue por dos mecanismos: “Uno por la pérdida masiva y rápida de sangre y otro por la asfixia e ingreso de sangre en la vía aérea”.