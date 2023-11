Rovira: "Hay muchas cosas que no funcionan en el país y las tenemos que arreglar"

jueves 09 de noviembre de 2023 | 14:52hs.

El primer orador del primer encuentro, y el más político de todos, que tuvo Sergio Massa este jueves en Misiones, fue Carlos Rovira. El líder del Frente Renovador de la Concordia dio la bienvenida al candidato de Unión por la Patria, y luego realizó una presentación de unos 20 minutos en la que se explayó sobre la historia de la relación de Misiones con el país central, y sobre los avances que la provincia, a fuerza del empuje de los misioneros, consiguió en los últimos años, y que la transformaron en referencia en educación y economía del conocimeinto.

"Le damos la bienvenida a nuestro candidato a presidente, Sergio Massa y a sus acompañantes. La alegría se multiplica al ver los sueños, las esperanzas. Hay jóvenes, hombres y mujeres de la provincia, reunidos en este tiempo fundamental a 40 años de nuestra democracia recuperada donde cada uno puso lo que hay que poner para que disfrutemos este tiempo", comenzó sosteniendo Rovira.

"Nos gusta hablar con palabras sencillas pero llenas de significado", dijo, y admitió que "hay muchas cosas que no funcionan en el país pero las tenemos que arreglar y es viniendo al terreno el principio de la solución. Nos alegramos que hoy estés acá", le aseguró a Massa.

Rovira apuntó que el año se inició en mayo cuando "el pueblo misionero eligió a sus nuevos gobernantes", que -a su criterio- "son la síntesis de la experiencia, de la firmeza que hay que tener para gobernar en estos tiempos de generación neo que se hacen carne en el país desde la provincia de Misiones. Escuchamos la voz de todos, no importa a quienes votan, sino que importa tender la mano en este momento".

Seguidamente reclamó: "No nos sentimos integrados los misioneros, estamos lejos de un concepto de país integrado y dinámico y esa es una de las tareas pendientes. Nunca nos hemos quedado en la crítica, esto es el legado que recibimos desde la política y es el arte que recibimos para cambiar la realidad", indicó.

El presidente de la Legislatura dijo que estamos lejos y todo esto lo construimos pese a la diversidad. "Estamos prestos a elegir en libertad pero no a cualquier precio porque el precio es remontar esta mochila que no la decidió Sergio, la economía y lo que no funciona no la decidió él. Desde aquí queremos producir con un esquema competitivo y eso esperamos en esta nueva construcción, por eso hemos venido a escuchar y hacernos escuchar en democracia y con una palabra empeñada", sostuvo.

"La grieta va a tener un cambio fundamental, está en nuestra mente, no podemos vernos como enemigos, no permitamos que a nuestro territorio ingrese el odio, la incompresión y la intolerancia. Nosotros desde aquí llevamos tranquilidad desde la concordia, seguimos nuestros sueños porque sabemos que pueden hacerse realidad. Hasta la Victoria Siempre, a elegir Siempre", culminó.