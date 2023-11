“Fue una locura emocionante”

miércoles 08 de noviembre de 2023 | 4:00hs.

Gustavo Maciel es uno de los pocos misioneros que se dieron el gustito de colgarse una medalla panamericana. El apostoleño logró la plata con la selección de vóley en Chile 2023 y, además, fue reconocido en el equipo ideal de la competición. Nada mal para la joven promesa de 21 años que todavía no ve su techo competitivo por tratarse de un camino que recién está siendo transitado.

Hijo de Anita y Francisco, el Pola -apodo de siempre- nació en Apóstoles un 15 de enero y hace apenas cinco años que se dedica de lleno al vóley, lo que habla de un ascenso maratónico para este central de 2,05 metros.

“Todo empezó por mi hermano Julián que me dijo que me meta, que era lindo. Yo practicaba fútbol pero no tenía la decisión de ir a entrenar y fue entonces que me anoté en la escuela municipal. Allí estuve siete meses y me pasé a Mundo Vóley, un equipo con chicos más grandes”, inició la charla con El Territorio.

“El entrenador Edgardo ‘Lalo’ Aguirre habló con Gustavo Passano, que trabajaba en Ciudad Vóley, y me embarqué a una prueba a finales de 2019. Fui con la intención de experimentar junto a otro chico y me dijeron que quedaba en la sub 18”.

“Se vino la pandemia y volví a casa, me recibí en la Normal Superior Mariano Moreno para después si retornar a finales de 2020 a Núñez donde me instalé definitivamente en 2021, ya decidido a ser un profesional”, agregó. “Al principio me costó adaptarme porque el cambio fue muy rápido. Jamás di el brazo a torcer”.

Maciel tuvo templanza para sellar su vínculo con uno de los clubes más importantes del país y así lo demuestra su ascenso maratónico en pocos meses: “Entrenaba con el equipo de la liga apenas llegué, pero rápidamente pasé por la sub 18 y sub 21 antes del estreno en la Liga Nacional. Finalmente debuté el 1 de diciembre de 2021 contra San Lorenzo, entré a jugar unos puntos”.

Experiencia dorada

El Pola tuvo su oportunidad en las bases de la selección argentina para disputar los recientes Juegos Panamericanos de Santiago. Allí tampoco dejó dudas en el juego y se convirtió en pieza fundamental siendo uno de los goleadores del equipo dirigido por Martín López.

A pesar de perder en la final con Brasil, Argentina supo capitalizar la combinación de experimentados como Facu Conte y jóvenes de gran valía. Y en esa ecuación Maciel resultó ser uno de los puntos altos.

“Fue una locura emocionante. Nunca tuve la posibilidad de formar parte de una selección argentina de base, se dio todo junto”, recordó.

“Me avisaron que iba a entrenar con la Selección en estos Panamericanos pero sinceramente no sabía si iba a tener chances. Después me lo imaginé cuando me pedían varias cosas en los entrenamientos”

“Éramos un equipo joven y lo supimos llevar adelante con eso. Llegamos muy lejos. Tener la medalla colgada fue una emoción terrible, sobre todo por no tener a mi viejo que soñaba con que yo llegara a la Selección”, se sinceró, recordando a su padre recientemente fallecido.

“En lo personal estoy contento con todo lo que me está pasando.

“Hoy mi objetivo es ganarme la titularidad en Ciudad Vóley y más tarde jugar en el exterior (Italia o Francia, por ejemplo). Tampoco descarto otra convocatoria a la Selección, ojalá que se me de”, cerró el hermano de Fabián, Sergio, Julián Cristian y Zaira. El talento está.