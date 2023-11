Abuso y trata de menores en Misiones: los elementos contra la pareja de Angelotti

domingo 05 de noviembre de 2023 | 2:00hs.

El 25 de octubre el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, dictó el procesamiento de Leandro Agustín Aguiar (25) en el marco de la causa que investiga organización delictiva dedicada a captar menores de edad para la corrupción y explotación sexual presuntamente liderada por Francisco 'Rolo' Rolando Angelotti Notarbartolo (46) desde la localidad de Oberá.

Aguiar es el quinto detenido de la organización y fue apresado el 27 de agosto en el barrio Yacyretá, de Posadas. Se lo imputa como autor penalmente responsable de asociación ilícita y coacciones, trata de personas con fines de explotación sexual agravada, promoción de la prostitución agravada, abuso sexual continuado de un menor de 13 años agravado.

En su resolución el magistrado trabó un embargo de 10 millones de pesos y además amplió la imputación para el propio Angelotti, Raúl Ignacio Mermet y Marcelo Corazza.

Tanto la última detención como el agravamiento en la situación procesal de los involucrados responde a la incorporación de los análisis de diferentes aparatos electrónicos incautados en la detención de los primeros involucrados, ocurrido el 20 de marzo de este año. Además se añadieron nuevas denuncias y declaraciones de presuntas víctimas.

Los hechos y la implicancia de los principales involucrados ya fueron desarrollados por este medio y forman parte de una de las causas con más atención mediática en Argentina en el año debido a la conmoción que generó su detestable accionar. Sin embargo, menos se sabe del último de los implicados, Aguiar.

El Territorio pudo reconstruir su historia y en base a documentación de la causa saber cuales son los elementos qué hay en su contra, que son muchos. Según declaró en una ampliación de indagatoria realizada el 17 de octubre, empezó una relación con Angelotti en 2017 y en 2019 se fue a vivir a su casa en Ralf Haupt 1748.

Señaló que en 2019 este lo incentivó a retomar sus estudios, pero con la llegada de la pandemia los abandonó. Después, tras un viaje juntos a Buenos Aires se le ocurrió montar una pizzería estilo "porteña" - él había estudiado gastronomía -, algo que luego se materializó.

Ante el juez Lijo el joven expresó que "nunca tuve relaciones con menores de edad" y buscó desligarse de todas las acusaciones, aludiendo - entre otras cosas - que sus conversaciones fueron sacadas de contexto y responden a juegos sexuales internos de pareja. Situaciones ficticias.

Sin embargo, para la Justicia Angelotti y Aguiar actuaban de forma coordinada con el perverso fin de la organización. Se señala que, al igual que Angelotti, captaba a menores vulnerables invitándoles a la casa para que jueguen en las avanzadas computadoras de ellos "a fin de que, con el correr del tiempo y el aumento de confianza, comenzaban a desplegar los abusos sexuales".

"Leandro Agustín Aguiar no sólo habría tenido un amplio conocimiento de las conductas ilícitas que, con menores realizaba Angelotti, si no que, además, habría tomado participación activa y directa en ellas", señala el documento.

"Conforme surge de las diversas conversaciones (...) Aguiar no sólo sabía que Angelotti abusaba sexualmente de menores, si no que le requería que se filmara cuando lo hacía, para poder verlo luego. Además, se denota que Aguiar se jactaba de haber mantenido relaciones sexuales con otros menores, entre los cuales se encuentra la víctima VII", amplía la resolución.

Elementos

Del análisis de las conversaciones entre ambos, el magistrado dio por comprobado que "de manera clara y concreta, no sólo el accionar conjunto y coordinado entre Aguiar y Angelotti para la explotación sexual de menores, sino también la férrea voluntad y diversión que de ello sacaban".

Como se dijo, la implicancia de Aguiar surgió de los análisis de los aparatos electrónicos hallados en la casa. Al detalle se pudo establecer que una tablet era de su propiedad porque estaba asociada a su cuenta de Mercado Pago, en la que recibía el dinero de la venta de pizzas.

El horror afloró cuando los investigadores dieron con las conversaciones con Angelotti, que estaba agendado como "Gor". "A vos te regalo un nenito de 14 virgen por un fin de semana", le dijo Aguiar a su pareja el 17 de septiembre del 2019, en una de las tantas conversaciones perversas.

Asimismo, el 15 de agosto del 2019 Aguiar le pidió a Angelotti que sometiera sexualmente a un menor de edad frente a la cámara para que después lo pudiera ver. "Me gusta imaginarme tus violaciones", le expresó, a lo que Angelotti respondió: "A mí me gusta cuando vos lo violás y me contás lo que hacés". Seguidamente Aguiar refirió "sometelo", "frente a la cámara", "quiero ver".

Al detalle, se le reprocha al posadeño al menos dos víctimas menores de edad. La última de un joven a quien se refirió como "Osito", oriundo de Puerto Iguazú, quien - según le contó a Angelotti - estuvo en su casa el 10 de abril del 2021. No se trata de un actor más, sino que actuaba en coordinación con el principal implicado.



Otra denuncia contra Rolo tras su detención

Nueve días después de la detención de Francisco 'Rolo' Rolando Angelotti Notarbartolo, este recibió una nueva denuncia a la línea 145 en la que se pudo establecer sobre sus primeros años en Misiones.

Según pudo saber El Territorio, el denunciante expresó que durante los años 2004, 2005 y 2006, cuando tenía 14 años, mediante un amigo conoció al principal imputado en la localidad de Apóstoles.

Añadió que frecuentaba su domicilio para jugar con su computadora y sus videojuegos. Se refleja que el accionar criminal de Angelotti estaba aceitado desde entonces, porque la víctima relató que en la casa le mostraba videos pornográficos.

Asimismo agregó que "varias veces lo inmovilizó para abusarlo, que lo corrompió y sometió, y abusó con objetos". El implicado le ofreció albergue en su casa aprovechándose de la situación familiar de la víctima y tras eso le presentó a otro de los imputados: Ignacio Raul Mermet

Además "refirió que Angelotti iba por los pueblos de Apóstoles, San José y Oberá ofreciendo cosas a chicos menores de edad".



Las amenazas a las víctimas

Además de formar parte de un engranaje perverso para captar menores de edad y abusar de ellos, Leandro Agustín Aguiar (25) también fue denunciado por intimidar a las víctimas que iban a declarar en Cámara Gesell.

Esto fue posible debido a que en primera instancia no fue detenido por los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los allanamientos llevados a cabo en marzo.

"Se le imputa al nombrado el haberse comunicado telefónicamente con Víctimas IV, V y VI, el día 31 de marzo de 2023 en la ciudad de Oberá provincia de Misiones, aproximadamente entre las 23.00 y las 00.00 horas", señala la resolución.

Entonces expresó que su pareja Rolando, en referencia a Angelotti, se enteró que iban a declarar el 3 de abril, diciendoles que tengan cuidado con lo que iba a decir.

"Además, Aguiar les habría referido que se presenten en su domicilio para así poder mantener una conversación con Rolando (haciendo referencia a Angelotti)", se amplió.