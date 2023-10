Agenda cotidiana

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Música



Litoral. El sábado 4 de noviembre a las 22.30 en Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) se presentará Susana Moreno con un show imperdible con canciones de la música regional y mucho más. También set de DJ Piojo. Entrada gratuita.



Rock y kermese. La banda de rock Estallando sobre el Río lidera Estallarte un evento con música, feria y más sorpresas donde además de la banda organizadora se presentan Iris, Máquina Mental y DJ MelQueen. El sábado 4 de noviembre en la Peña Itapúa.



Zeze. El aclamado cantautor brasileño, Zezé Di Camargo llega con su show Rustico el 5 de noviembre a Puerto Mbigúa. Para adquirir entradas, consultar en las redes sociales de Puerto Mbigua.



Reggae. El sábado 11 de noviembre a las 23 en Stud Club (Coronel López 3301) se presentará Yaguanderfull, con todo el reggae misionero.



Tributo. El sábado 11 de noviembre a las 22.30 en el escenario del Casino Club Posadas se presentará Episodio 1, banda posadeña tributo a Maná, que hará las inolvidables canciones del grupo mexicano. Más set de DJ Vaca. Entrada gratuita.





Muestras



Privada. La colección privada del Banco Macro está abierta al público en la Ex Estación de Trenes. La exposición con obras de distintos artistas argentinos se puede visitar de martes a domingo de 18 a 22. Libre y gratuito, disponible hasta fin de año, en principio.



Yaparí. En el Museo Yaparí (Sarmiento1885) se puede visitar la exposición pictórica Expresiones del Alma, una propuesta conjunta de los médicos, artistas y compañeros de vida Verónica Bader y Carlos Franco. Disponible hasta el martes.



Litoral. Rizomática. Artistas contemporáneos del Litoral, una muestra colectiva de los artistas Andrés Paredes, Mariana Brea y Lucas Pertile se expone en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. La exposición consta de instalaciones, pinturas y esculturas en distintos formatos que dialogan entre sí y con el espectador. Disponible hasta diciembre,entrada gratuita.



Kowalski. La celebración del centenario del nacimiento de Zygmunt Kowalski, incluye la inauguración de la muestra Kowalski Esencial, que reúne las series de tres exposiciones que totalizan 100 obras. En el Centro Cultural Cidade se expone El Kowalski Clásico, que se puede recorrer hasta mañana. En tanto, el martes a las 20 se inaugurará la segunda exposición de esta propuesta con El Kowalski Alternativo, en el Museo Yaparí (Sarmiento 1885). Más info en redes @centenariokowalski.





Teatro



Piel. Hoy a las 21 en la Sala Tempo (Ramón García 554, Villa Sarita), función de Noches a flor de piel, una obra “pastichera emocional”, señala la sinopsis y añade que es un “montaje kitsch que es contradictorio, donde conviven lo elegante y lo vulgar, lo astuto y lo ingenuo, el afecto y el desamor”. Con las interpretaciones, dramaturgia y dirección de: Paula Lapunzina, Facundo Saiz y Facundo Viana. Reservas al 376 5-227385.



El humor de Picotto. El standapero Pablo Picotto llega a Misiones para presentar su nuevo show “Tiempos Modernos”. La cita es el jueves 2 de noviembre a las 21.30 en la sala Mandové Pedrozo (Calle Beethoven 1762), los ingresos se pueden adquirir a través de la plataforma de pass line.



Stand Up. Ignacio Saralegui, conocido como Nachito, se presentará el jueves 2 de noviembre a las 21.30 en el auditorio del Instituto Montoya (Ayacucho 1962). Entradas en la sala y por Ticket way.





Eventos



Chamamé. Abierta la convocatoria para la 4ª Edición de la Pre Fiesta Nacional del Chamamé. El selectivo de los nuevos valores de la música y la danza regional tendrá lugar en Posadas el 4 de noviembre en el Centro Cultural Vicente Cidade. Inscripciones hasta el 3 de noviembre al 376-4759184.



Súper Mario. Mario, su hermano Luigi y sus amigos, los personajes más famosos de las consolas llegan a Posadas con un show interactivo y fantástico, el sábado 11 de noviembre a las 18 en el Club Alemán (av. Corrientes 2540). Entradas en el Alemán y en Revistería Piturro.



Cosplay. Se viene el festival de cosplay, animé, k-dance y culturas alternativas “Hanami Day”, tendrá lugar el 12 de noviembre de 14 a 21 en Hot Wheels (av. Lavalle y Almirante Brown). Habrá feria, concursos de dibujo, cosplay, k-pop, números artísticos, invitados especiales y mucho más. Anticipadas y más información en Instagram @hanamidayposadas.



Navidad. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral se llevará a cabo del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre, en el Parque temático de Avenida Libertador 598, en Leandro N Alem. Como es habitual, habrá desfile, feria, stands y paseos, entre otras variadas opciones.