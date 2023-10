Diputada electa de LLA que rompió tras acercamiento a Bullrich advierte que otros podrían seguirla

viernes 27 de octubre de 2023 | 10:34hs.

La diputada electa de Entre Ríos por La Libertad Avanza (LLA), Liliana Salinas, quién abandonó el partido libertario tras la alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich, aseguró hoy que el candidato a Presidente provocó "un desequilibrio total" dentro de su espacio y advirtió que otros dirigentes podrían seguir su camino ya que no están de acuerdo con "cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho".

"Milei provocó un desequilibrio total en La Libertad Avanza, mucha gente quedó como desamparada, desorientada, desilusionada. El electorado nuestro votó en contra de Juntos por el Cambio, y ahora cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho, no estamos de acuerdo. Somo los tres diputados de Entre Ríos que dimos el portazo. Creo que el Partido Fe puede llegar a bajarse a nivel nacional porque tenemos lineamientos parecidos", afirmó Salinas en declaraciones a la radio online Futurock.

La diputada provincial electa notificó su decisión el miércoles a través de un comunicado en el que, como fundadora de LLA en Entre Ríos y desde su condición de presidenta del Partido Conservador Popular (PCP) de esa provincia, informó que creará un nuevo bloque bajo esa denominación.

"El enemigo era JxC, nos costó mucho trabajo la campaña y no estamos de acuerdo en terminar dentro, no voy a militar ni hacer campaña por Milei", afirmó. Finalmente, Salinas subrayó que trabajaron "siguiendo las ideas de Javier de Libertad" y sostuvo que la financiación fue a "pulmón". "La financiación desde el primer momento fue clara, no teníamos dinero. Cada cosa que se hizo en Entre Ríos se hizo a pulmón y con la nuestra", concluyó.