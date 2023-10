Ya rige el dólar exportador e instan a considerar su vigencia por más tiempo

miércoles 25 de octubre de 2023 | 5:00hs.

Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 549/2023, se oficializó ayer el nuevo dólar exportador anunciado el lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El candidato presidencial de Unión por la Patria había realizado el anuncio ante la prensa internacional tras conseguir el pase al balotaje contra Javier Milei, de La Libertad Avanza. Con ello, despertó las expectativas del arco industrial y productivo de todo el país.

La nueva medida consiste en una ampliación del Programa de Fomento Exportador (PIE) -anteriormente aplicado a productos como la soja, las economías regionales, las automotrices, los hidrocarburos y la minería- al resto de las actividades exportadoras.

Según se indica en el documento oficial, el beneficio tendrá vigencia hasta el viernes 17 de noviembre de 2023 (previo al domingo de balotaje) y será aplicado a mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

Se trata de un tipo de cambio diferencial enfocado en aquellos exportadores de este tipo de productos, nucleados en un sistema que permite individualizar y clasificar a los artículos comerciados entre los estados parte del grupo y entre éstos y el resto del mundo.

Empero, la herramienta contiene una diferencia clave respecto a lo que fue el dólar soja, por ejemplo. En este caso, el contravalor de la exportación “deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse un 70 por ciento a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), debiendo el exportador, por el 30 por ciento restante, concretar operaciones de compraventa con valores negociables adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local”, como se recalca en el decreto referido.

Es decir, serán el 30 por ciento de las divisas las que estarán a libre disponibilidad para cambiarse al Contado con Liquidación, y no el 25 por ciento como sucedía anteriormente, aumentando 5 puntos el beneficio para los exportadores.

Justamente, ese 70 por ciento restante se deberá ingresar en divisas y negociarse, a través del Mercado Libre de Cambios, al tipo de cambio oficial, que actualmente se encuentra a 350 pesos.

“Todo el complejo exportador argentino (bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios) va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación de 70 por ciento ingresado por lo que se denomina el mercado único y libre de cambios (MULC) y 30 por ciento por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación”, había adelantado el ministro Massa en conferencia.

De esta manera, y de acuerdo a los cálculos, en lugar de obtener el tipo de cambio oficial por sus exportaciones a $350, los exportadores recibirán hasta el 17 de noviembre próximo una mayor cantidad de pesos.

Por el 70 por ciento de sus envíos obtendrán esos $350, pero por el 30 por ciento restante será de $948, que es lo que ronda actualmente el Contado con Liquidación.

Así, el nuevo tipo de cambio sería de $529 en lugar de $367, aproximadamente, lo que representaría una clara mejora para los productores exportadores.

Pros y contras

Sobre la herramienta, se refirió el empresario tealero Jonathan Klimiuk, quien indicó a El Territorio que “cuando se anunció el dólar pyme por 30 días también, nosotros quedamos fuera de eso, no se pudo liquidar nada porque no ingresó el té. Ahora este anuncio es para el sector exportador de Argentina, cuando salga la reglamentación del Banco Central vamos a saber si ingresamos todos y cómo ingresamos”.

“Hablé con dos entidades bancarias, pero como aún no hay reglamentación no dicen ni saben nada, mientras el banco no mande la circular no vamos a saber”, sostuvo.

Al mismo tiempo, analizó: “Si ingresamos, creemos que será una buena herramienta porque creo que con el dólar al $350 como estamos liquidando, con toda la inversión en dólares que hubo y el incremento de precios, necesitamos el dólar a 700 pesos, pero si nos dan 500, bienvenido sea”.

De la misma forma, el empresario maderero y presidente de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines (Faima) Román Queiroz afirmó que “se trata de una medida de un mes, así que es algo puntual, ni a mediano ni a largo plazo. Es para los próximos 30 días”.

“De ayudar, ayuda. No soluciona el problema de fondo, son pequeñas medidas que van tirando para adelante el problema, pero no ayudan efectivamente al sector”, recalcó.

Por su parte, Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), indicó que la medida es buena para “incentivar a exportar”, pero cuestionó que el lapso de 30 días de duración es “poco tiempo”.

En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, adujo que si bien “son muy beneficiosas estas medidas, por ahí cuestionamos el tiempo por las característica de nuestra economía regional. Pero un dólar con el que el 30 por ciento podemos liquidar a casi $900, creemos que trae un sinceramiento de la brecha cambiaria a lo que nosotros veníamos reclamando”.

Asimismo detalló que en la última reunión con el ministro Sergio Massa, habían pedido un dólar a $500, “este promedio de $360 y de $900 es una diferencia que por ahí nos va a ayudar, sobre todo al que está exportando, porque más allá de todo se sigue exportando para no perder las cosechas. Así que ahora va a ser beneficioso, después tendremos que trabajar para que sea continuo”.

Fachinello explicó, además, que el fuerte de la provincia de Misiones es la exportación de yerba mate, té, tabaco y forestoindustria.

“Creo que la medida nos va a beneficiar a todos, lo que sí venimos trabajando es para que haya otra economía incorporando cosas nuevas, pero hoy la fortaleza de nuestra provincia son estos cuatro pilares, que creo que es a lo que tenemos que apuntar”, expresó.

Mientras, recalcó: “Estos 30 días le va a servir a la forestoindustria, hay grandes empresas que nunca dejan de exportar que van a poder hacer sus liquidaciones. El gran desafío es incentivar a nuevos exportadores, que los conozcan”.