Yamila Ruiz: “Vamos a dejar la vida en el Congreso para defender los derechos de los misioneros”

lunes 23 de octubre de 2023 | 0:03hs.

La diputada nacional electa Yamila Ruiz agradeció a la militancia por el apoyo y afirmó que es “hija de la renovación” y que va a “dejar la vida en el congreso para defender los derechos de los misioneros”.

“Estoy muy emocionada”, dijo ante el aplausos de sus seguidores. En primer lugar quiero agradecer al conductor Carlos Rovira, por permitirnos a los jóvenes participar y exponer nuestras ideas y que se puedan concretar. Permitir esta apertura de los que no veníamos de la política y hoy me siento nativa renovadora, fue el partido político que me abrazó y soy su hija”, afirmó en conferencia de prensa.

“De militante a militante, quiero agradecer a los militantes de los 78 municipios por todo el trabajo realizado. A todo el pueblo misionero que sigue apoyando al proyecto misionerista y que cada vez más gente nos apoya. Muchísima gracias a ellos”, resaltó.

“Agradecer a Oscar, a Hugo, a Diego, a Lucas nuestros compañeros de lista porque siempre estuvieron ahí apoyando. En el congreso de la nación vamos a defender los derechos de los misioneros, vamos a dejar la vida por los derechos de los misioneros”, finalizó la diputada electa.