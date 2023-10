Amor y compromiso electoral en Eldorado

domingo 22 de octubre de 2023 | 9:14hs.

A paso lento pero constante, Ramona (67) acompañó a su marido Eustaquio (75) a cumplir con su deber ciudadano. Aunque a su edad ya no es una obligación asistir a los comicios, Eustaquio insistió en ir a votar. "Toda la semana me estuvo insistiendo y yo le decía que no, porque es un gran sacrificio para él salir", afirmó Ramona que al no poder doblegar la voluntad de su marido lo acompañó hasta su mesa. Por su parte Eustaquio se sentía feliz porque hace dos años no podía asistir a esta gran manifestación ciudadana.