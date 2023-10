Cada voto es decisivo

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Hoy cada ciudadano argentino habilitado a sufragar decidirá con su voto el modelo de país que prefiere. Votar solo toma unos cuantos minutos, pero con la decisión adoptada se le otorga al candidato o la fórmula electa cuatro años para gobernar la Argentina.



Por eso, votar va más allá de elegir un candidato, implica estar de acuerdo con el programa de gobierno que promete llevar adelante y, por lo tanto, tal determinación impactará en los cambios o modelos propuestos en salud, educación, seguridad, empleo, infraestructura, iniciativa ambiental y otras cuestiones de relevancia para la sociedad. Por este motivo, siempre se pide un voto en positivo para cada ciudadano, porque cada uno con su determinación -que luego con la sumatoria de votos se transforma en una decisión colectiva- influirá en las políticas públicas y los programas gubernamentales que afectarán a todos. De allí la importancia de un voto pensado, que implica elegir a un candidato por sus cualidades, conocimientos y experiencia.



Dicho, en otros términos, es darle ese voto de confianza al dirigente que consideremos será capaz de desarrollar lo propuesto en su plataforma y tomar las mejores decisiones. Por eso, cada ciudadano que emita su voto, tiene una enorme responsabilidad, ya que cada voto formará parte de una decisión colectiva y no votar de manera libre o razonada puede tener un costo muy alto para un país y de impacto en la propia familia. En la Argentina, el sufragio es universal, secreto y obligatorio, por lo que deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de los 18 años y hasta los 70. Entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo, al igual que para los mayores de 70.



Si bien la decisión de no votar como forma de protesta es respetable, suele ser ineficaz, porque en una votación gana la opción que obtenga la mayoría simple de los votos efectivos. Es decir, se impondrá, por lo tanto, la decisión de otros. De allí el valor de incrementar el número de votantes en cada elección, porque implica una mejor representación y cuanta más participación se consiga, a su vez será más legitimada la democracia. De allí el pedido de responsabilidad y de un voto analizado, porque siempre se elige entre distintas opciones.



Entre cinco opciones

Esta vez, son cinco las fórmulas presidenciales que lograron el porcentaje necesario para participar hoy de la contienda electoral. Además de presidente y vicepresidente, también se elegirán diputados y senadores nacionales y representantes del Parlasur.



En cuanto a los aspirantes a suceder a Alberto Fernández, desde el 10 de diciembre, son el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria); el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza LLA), la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio); el gobernador y candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Juan Schiaretti, quien gracias al debate electoral pudo llegar a los ciudadanos de todo el país, para hablarle de la gestión desarrollada. Le favoreció la exposición y si bien un debate se cree que no es determinante, puede llegar a sumar votos que restarían a Bullrich y Milei. La abogada de derechos humanos, Myriam Bregman (PTS), por el Frente de Izquierda-Unidad, si bien tuvo algunas intervenciones interesantes se mantendría en el promedio de votos conseguidos en Primarias.



Como se sabe el ganador de las Primarias del 13 de agosto fue Javier Milei, con el 29,86 por ciento de los votos. Desde entonces y hasta el cierre de campaña, él y sus partidarios fueron generando nuevas polémicas que habrá que ver qué repercusión tiene en las urnas. El cierre de campaña de Milei en el estadio Movistar Arena, contó con la presencia del economista Alberto Benegas Lynch quien propuso romper el vínculo con el Vaticano, en línea con los cuestionamientos que había hecho Milei, quien atorado por la pregunta de Sergio Massa había dicho que ya había pedido perdón por considerar al Papa “el representante del maligno en la tierra”. Pero a quien Milei considera el prócer del liberalismo lanzó esta propuesta y generó una nueva grieta en la Argentina, que al contrario lo que necesita es conciliación. Esta propuesta generó tanta polémica como cuando propuso crear un mercado para promover la compraventa de órganos humanos o como hizo ahora la propuesta de que los hombres puedan renunciar a la paternidad que propuso Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía o eliminar la educación pública y reemplazarla por un sistema de vouchers o vales y eliminar los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, sumado a la propuesta de privatizar las empresas públicas deficitarias y hasta eliminar la indemnización por despido sin causa.



Tiene a su favor el entusiasmo de los ciudadanos menores de 35 años y de aquellos que acompañan el concepto de romper todo. Lo que hizo hasta acá es histórico, sin ningún gobernador y con solo tres diputados nacionales de su fuerza, está compitiendo por el premio mayor y todos las encuestas lo depositan en el balotaje.



Patricia Bullrich durante la campaña sufrió mucho para intentar explicar sus planes económicos, porque demostró que es un campo en el que tiene muchas dificultades, como se la vio en el debate presidencial, y se recuesta por demás en soluciones que podría brindar un eventual ministro de Economía. En trazos gruesos propone salir del cepo cambiario, aplicar un bimonetarismo y también sus propuestas polémicas de modificar leyes laborales y eliminar reclamos sociales.



A Bullrich, le favoreció la interna para abultar la sumatoria de votos, pero llegó con dificultades para mantener votos propios e intentó en la última etapa tratar de conseguir los votos de Horacio Rodríguez Larreta, ya que al sumarse los dos candidatos habían cosechado para Juntos por el Cambio el 28 por ciento de los votos. El problema de Juntos por el Cambio empezó el mismo domingo de las Paso, esta fuerza creía que terminada la interna, la presidencia era un trámite. Pero la performance de Milei, desperfiló a Juntos por el Cambio y su candidata Patricia Bullrich quedó descolocada y sin estrategia por un tiempo. Desde el debate logró componer una narrativa y con ello apuesta que haya movimientos de votos a su favor para poder ingresar en la segunda vuelta.



Por el lado del oficialismo nacional, Sergio Massa se impuso en las internas a Juan Grabois y con ello, en las primarias Unión por la Patria consiguió el 27,28 por ciento de los sufragios. La particularidad es que Massa desde que se transformó formalmente en el único candidato del oficialismo, ocupó la escena del poder en el peronismo y adoptó numerosas medidas económicas que cayeron bien a la ciudadanía, como la devolución del IVA, la eliminación de ganancias para trabajadores y jubilados, retenciones cero para economías regionales, liberó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (más conocida por su sigla Sira) para favorecer el empleo, además de diversas medidas sectoriales y asistencia a los sectores más desprotegidos.



Si bien logró un cierto freno al dólar, junto a la inflación son dos cuestiones que al corresponder a este gobierno seguramente tendrá incidencia electoral. No obstante, llega a la actual instancia con un factor de mucha incidencia en que la economía no tendría grandes cambios, como lo anticipan algunas consultoras, a raíz de medidas previas adoptadas. Dentro del justicialismo hay coincidencia de las capacidades de liderazgo del tigrense y confían en definir la presidencia con Milei en noviembre. Afirman que el balotaje es una elección nueva y que la pueden ganar.



La probabilidad de una nueva elección

Entre los tres postulantes principales, nadie puede dar certezas que se defina esta noche la presidencia o en segunda vuelta. Por lo que se viene viendo en estudios de opinión, que son cuestionados por los yerros, de no mediar un corrimiento fuerte de votos de Juntos por el Cambio hacia el libertario, todo indicaría que la presidencia se decidiría en el balotaje. Esto ocurriría en caso de que ninguno de los candidatos logre obtener el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos que exige la ley o, al menos, consiga el 40% de los votos válidos, pero con una diferencia mínima de 10 puntos del segundo.



De no registrarse este escenario, los dos candidatos más votados definirán en una segunda vuelta 30 días después, es decir el domingo 19 de noviembre. De concretarse este mano a mano, será el nuevo presidente quien simplemente obtenga mayor cantidad de votos. La Dirección Nacional Electoral confirmó que los resultados de las elecciones comenzarán a revelarse a alrededor de las 22, tal como ocurrió en las primarias de agosto.



Más elecciones

El mayor distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, también va a elecciones para el cargo de gobernador. Va por la reelección Axel Kicillof por Unión por la Patria, que le sacó una diferencia a Juntos por el Cambio, que en internas se impuso Néstor Grindetti, quien responde a Bullrich, y quedó lejos en tercer lugar, Carolina Píparo, de La Libertad Avanza de Javier Milei.



En Entre Ríos, donde el peronismo gobierna desde hace 20 años, estará la mirada puesta y la definición que se dará entre el aspirante a gobernador oficialista Adán Bahl (Más para Entre Ríos) y Juntos por Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio. La mirada estará puesta en los votos que coseche el candidato de La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, empujado por Milei. Si le va bien, le saca votos a Cambiemos y con ello se resolverá por la mínima la gobernación. Algunos consultores hablan de que está para cualquiera de los tres contendientes.



Se estima que no habría sorpresa en Catamarca, donde va por la reelección el peronista Raúl Jalil y sus oponentes quedaron muy atrás en las primarias.



La otra gran batalla electoral se dará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), donde se busca el reemplazante de Horacio Rodríguez Larreta. De manera más favorable se ubicó Jorge Macri de Juntos por el Cambio y había quedado en segundo lugar Leandro Santoro, de Unión por la Patria.



Los desafíos para los misioneros

En el caso de Misiones, además de votar una nueva fórmula presidencial, también renovará tres bancas de senadores, cuatro de diputados y uno de Parlasur.



La provincia, también en víspera de las elecciones generales no entró en la disputa constante como ocurrió a nivel nacional. Cada uno de los candidatos pudo dar a conocer sus propuestas, sin enfrentamientos.



Lo cierto es que también hay muchas expectativas no sólo de la formula ganadora a la presidencia, sino quienes logren ocupar las bancas en las cámaras Alta y Baja. Serán las nuevas caras para defender en Buenos Aires los derechos e intereses de todos los misioneros, de allí los planteos constantes que viene haciendo la renovación en defensa de sus candidatos.



A su vez, también se insistió en votar en las cuatro categorías, presidente, senador, diputados y Parlasur, para una mayor representatividad.



Desde Juntos por el Cambio, por la lista de Patricia Bullrich, son candidatos a senadores Martín Goerling y Carolina Gross, y a diputados nacionales, como primer precandidato, Emmanuel Bianchetti, acompañado por Nancy Heck.



Héctor ‘Cacho’ Bárbaro va por su reelección como candidato a diputado nacional por el partido Agrario y Social (Pays), acompañado por la referente social Graciela de Melo, del Partido del Trabajo y del Pueblo. Por ese espacio se postula a senador el médico comunitario eldoradense Sebastián Tiozzo y la dirigente Elvani Goring, de Colonia Aurora. En tanto, la actual concejal de El Soberbio Normelia Dos Santos es candidata a parlamentaria del Mercosur. Va con lista corta, pero apoya como candidato a presidente a Sergio Massa.



Es que el Frente Renovador de la Concordia Social acordó con el aspirante a la presidencia por Unión por la Patria acompañarlo con lista completa del partido provincial. De esta manera, el espacio conducido por Carlos Rovira impulsa, a través de Innovación Federal, como candidatos a senadores nacionales, al actual vicegobernador Carlos Arce y a la diputada provincial Sonia Rojas Decut, y como suplentes, a Milton Astroza y Daniela Cristina López.



Como candidatos a diputados nacionales, encabeza la lista el concejal posadeño Daniel “Colo” Vancsik, acompañado por la diputada provincial Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Adriana Bezus. Y como candidato al Parlasur, Diego Sartori.



Semana con datos positivos

Misiones termina la semana registrando nuevos datos positivos, al conocerse el nuevo récord de empleo registrado, que según datos oficiales, asciende a más de 109 mil trabajadores, que proyectada a junio supera los 114 mil empleos. Está claro que es por la creación de nuevas empresas empleadoras, convirtiéndose en el octavo distrito con mayor volumen de empleadores en el país. Los motores de la generación de empleo misionero están concentrados en comercio, agro e industria. Una particularidad es el notable crecimiento que viene de la mano del turismo, en gastronomía y hotelería.