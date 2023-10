Familia montoyense empezó a rehacer su casa, destruida por el temporal

sábado 21 de octubre de 2023 | 20:10hs.

Las inclemencias climáticas hicieron de las suyas durante esta semana, afectando a gran parte de la provincia con familias evacuadas, calles anegadas, pérdidas de producciones en las chacras y complicaciones en algunos domicilios particulares.

En el caso de Ruiz de Montoya, uno de los más afectados por la tormenta del lunes fue Rafael Alvez y familia. Con daños materiales en la vivienda, recién hoy por la mañana se empezó a reparar el daño causado. "Por la tormenta perdimos muchas cosas, una mesada de cocina, un aparador, una alacena, la mochila del inodoro, un ropero en la habitación de mi hija, un juego de living que se mojó por completo y no sé si va a volver a servir", dijo el damnificado a este medio.

El lunes por la noche se destechó la casa y a causa de eso recibió el acompañamiento de familiares y de la comunidad. Las zonas más afectadas son dos habitaciones, la cocina, parte del comedor, living, baño, cielorraso, parte del lavadero y el comedor. Alvez contó que es la primera vez que le sucedió algo así y ahora es como empezar de cero. "Esto genera angustia, desesperación y tristeza, con mi familia hace siete años vivimos en esta casa".

A su vez, una de sus hijas al perder prácticamente la totalidad de su habitación, también sufrió por los útiles escolares, donde a la escuela se pudo reintegrar recién el miércoles. A esto, Alvez dio a conocer un dato no menor: la conexión eléctrica debió hacer de nuevo en su hogar por lo que estuvo sin energía desde el lunes y por ende, no pudo conectar los electrodomésticos para saber si funcionan o no.

Desde la mañana de hoy empezaron a reparar el techo de la vivienda, y con mucho esfuerzo quieren volver a empezar. "Lo que costó levantar paredes en su momento, ver caer en unas horas y tener que iniciar otra vez cuesta", dijo Rafael, al tiempo que se mostró esperanzado de "arrancar otra vez" pero ahora "con más fuerzas".