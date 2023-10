Agenda cotidiana

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Música



Clásica. El programa ¨Música del Parque en los Barrios” llega hoy a la parroquia San Miguel (Av. Tambor de Tacuarí y Av. 115) en una nueva presentación de la Orquesta de Cámara del Parque, con lo más exquisito de la música clásica y romántica. A partir de las 20.30.



cumbia. Damas Gratis, la banda de cumbia villera liderada por el mítico Pablo Lescano se presentará el viernes 27 en La fábrica (Ruta 12 km 11 Garupá) y en Brooklyn en el centro de la ciudad Capital.



Chamamé. La reconocida agrupación correntina Los Hijos de los Barrios se presentará el 28 de octubre a las 21 en el auditorio del Montoya con su repertorio ya clásico del mejor chamamé romántico y también sus nuevas composiciones.



Rock y kermese. la banda de rock Estallando sobre el Río lidera Estallarte un evento con música, feria y más sorpresas donde además de la banda organizadora se presentan Iris, Máquina Mental y DJ MelQueen. El sábado 4 de noviembre en la Peña Itapúa.



Zeze. El aclamado cantautor brasileño, Zezé Di Camargo llega con su show Rustico el 5 de noviembre a Puerto Mbigúa. Para adquirir entradas, consultar en las redes sociales de Puerto Mbigua.





Muestras



Privada. La colección privada del Banco Macro está abierta al público en la Ex estación de trenes. La exposición con obras de distintos artistas argentinos estará de martes a domingo de 18 a 22 en la ex estación de trenes. Libre y gratuito, hasta fin de año, en principio.



Areco. El reconocido artista plástico Bernardo Neumann expone Luminiscencia Fluorescente, en el Museo Areco (Rivadavia 1846). Una muestra pictórica con efectos visuales atrapantes. Disponible hasta el 28 de octubre.



Yaparí. En el Museo Yaparí (Sarmiento1885) se puede visitar la exposición pictórica Expresiones del Alma, una propuesta conjunta de los médicos, artistas y compañeros de vida Verónica Bader y Carlos Franco. Bader presenta la serie Primavera y Franco, Arte urbano. Son óleos sobre lienzo llenos de color y expresividad. Hasta el 31 de octubre.



Litoral. Rizomática. Artistas contemporáneos del Litoral, una muestra colectiva de los artistas Andrés Paredes, Mariana Brea y Lucas Pertile se expone en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. La exposición consta de instalaciones, pinturas y esculturas en distintos formatos que dialogan entre sí y con el espectador. Disponible hasta diciembre, entrada gratuita.



Cidade. La celebración del centenario del nacimiento de Zygmunt Kowalski, incluye la inauguración de la muestra Kowalski Esencial, que reúne las series de tres exposiciones que totalizan 100 obras. En el Centro Cultural Cidade se expone Kowalski Clásico. Más info en redes @centenariokowalski.





Teatro



La Melchora. “La Melchora”, una pieza teatral que se centra en la historia de esa mujer fuerte, guerrera y solidaria que se construyó desde el amor y la orfandad que no la derrotó vuelva a escena el viernes 27 de octubre, a las 21. La cita es en el Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz). Anticipadas al WhatsApp 376 4-619784.



Stand Up. Ignacio Saralegui, conocido como Nachito, se presentará el jueves 2 de noviembre a las 21.30 en el auditorio del Instituto Montoya (Ayacucho 1962). El comediante se presenta con su nuevo espectáculo “El show de Nachito Saralegui”; una obra de stand up, en la que, a través de una serie de monólogos e interacciones con el público, recorrerá momentos alegres de su vida y otros un tanto perturbadores junto a la música y la comedia. Entradas en la sala y a través de la plataforma Ticket way.





Eventos



Ballet. El Buenos Aires ballet se presentará en el Montoya. La compañía dirigida por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, desplegará en la gala clásicos, tangos y estrenos, el 27 de octubre a las 21. Los ingresos se pueden conseguir en la boletería del auditorio o a través de la plataforma de ticket way.



Chamamé. Abierta la convocatoria para la 4ª Edición de la Pre Fiesta Nacional del Chamamé. El selectivo de los nuevos valores de la música y la danza regional tendrá lugar en Posadas el 4 de noviembre en el Centro Cultural Vicente Cidade. Inscripciones hasta el 3 de noviembre al 376-4759184.



Súper Mario. Mario, su hermano Luigi y sus amigos, los personajes más famosos de las consolas llegan a Posadas con un show interactivo y fantástico, el próximo sábado 11 de noviembre a las 18 en el Club Alemán (avenida Corrientes 2540). Entradas en el Alemán y en Revistería Piturro.



Navidad. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral se llevará a cabo este año del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre, en el Parque temático de Avenida Libertador 598, en Leandro N Alem. Como es habitual, habrá desfile, feria, stands y paseos, entre otras variadas opciones.