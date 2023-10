“Todavía tenemos algo porqué luchar y vamos por la medalla”, afirmó Montoya

viernes 20 de octubre de 2023 | 18:39hs.

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya dialogó con ESPN luego de la dura derrota ante los All Blacks y no ocultó su desazón: “Estamos tristes, frustrados, no era el partido que queríamos. El sueño de jugar una final se fue, pero todavía queda una semana para ir en búsqueda de una medalla. Estoy triste, dolido, que duela lo que tenga que doler pero todavía nos queda una semana”.

Además, destacó lo hecho por Nueva Zelanda: “Es un equipazo, aprovechó cada oportunidad, en el scrum y el maul fueron muy superiores y en cada oportunidad que tuvieron, marcaron. Por momentos defendimos bien muchas fases, pero contra ellos hay que seguir siempre. Hablamos siempre de luchar por todos, de luchar cada pelota y lo fuimos a buscar siempre, con errores y aciertos. Por momentos nos marcaron muy fácil, duele mucho”.

Por último, Julián Montoya dejó en claro que no es lo mismo ser tercero que cuarto: “No es lo mismo una medalla que no, ganar que perder. Todavía nos queda una semana, vamos a corregir cosas y vamos a mejorar para ir en búsqueda de esa medalla. Todavía tenemos algo porqué luchar y vamos por la medalla”.