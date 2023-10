Desde Faima aseguraron que cayeron las ventas de madera en el país

miércoles 18 de octubre de 2023 | 15:08hs.

El dólar diferencial para la exportación de madera "no alcanza para ser competitivos", indicó Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera Argentina (Faima), quien anticipó un "cierre de año complicado" para el sector, donde "prima la incertidumbre" por las próximas medidas económicas e industriales.

En diálogo con este medio, Queiroz realizó un balance de la actividad maderera actual y las previsiones luego de las elecciones generales. En esa línea, afirmó que "la actividad está bastante retraída y estamos muy preocupados, porque seguirá así en lo que queda del año y del que viene, gobierne quien gobierne".

Precisó que disminuyeron las ventas destinadas a obras privadas y públicas y se percibe el aumento de costos, producto de la inflación. Si bien el panorama para el rubro es desfavorable, según describió Queiroz, "el parate no es total: hay grandes distribuidores que se están stockeando con mercadería en las zonas urbanas como Buenos Aires, Rosario y Neuquén, y es uno de los motivos por los cuales la venta no está tan paralizada".

Respecto a la demanda de madera en Misiones, la tirantería y los productos en machimbre son los más solicitados. No obstante, observó que "el mercado interno está muy caído". En ese escenario, "la exportación ya no es negocio, con el dólar a 360 no alcanza para ser competitivos", criticó.

Queiróz también se refirió a la situación de los trabajadores. Aseguró que no se registraron despidos, aunque se redujeron las jornadas laborales, lo que influye en el salario final.

La incertidumbre frente a las posibles medidas económicas que tome el presidente electo es un factor que impide organizar la actividad a corto plazo. Así lo consideró el empresario al frente de Faima, quien, con poco optimismo, estimó que, dentro de 6 meses, el sector estará "muy mal: cada mes estamos peor. Cuando hablamos con colegas, mes a mes es más complejo: las empresas están dejando de pagar impuestos, se vende cada vez menos, se rechazan cheques, entonces vemos un cierre de año y principio de 2024 con muchas dificultades", lamentó.

Finalmente, Queiroz expresó su deseo de repuntar las exportaciones y de obtener un dólar competitivo. "Necesitamos una política nacional de impulso de consumo interno, de construcción y venta con maderas, porque es lo que sostiene a la industria", concluyó