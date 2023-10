Daniel Vancsik: “Que sigan confiando en nosotros, que vamos a hacer todo lo posible por seguir creciendo”

miércoles 18 de octubre de 2023 | 11:40hs.

El candidato a diputado nacional por Innovación Federal, Daniel Vancsik, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Fue una campaña larga, compleja, el año electoral en Misiones fue mucho más largo de lo normal también porque estuvimos trabajando ya desde abril con las elecciones a gobernador, entonces se hace un poquito más larga en Misiones”.

“Está muy marcado los dos estilos de país que pretenden cada candidato a presidente, que son los que los números están marcando, que es Sergio Massa por la parte de ser mucho más federalista y el otro es Milei que quiere que siga siendo todo unitario y privado. Independientemente de todo eso, Misiones están en una situación en la cual tendremos que tratar de aprovechar porque el Congreso y el Senado el año que viene va a estar dividido después de muchísimo tiempo y eso va a hacer que nuestros votos tengan mucha más fuerza”.

“Podremos seguir peleando por todos los recursos de los misioneros con la Renovación, así que creo que es una oportunidad muy buena que se puede presentar. Hay cuatro temas que son claves que se viene peleando hace mucho tiempo que es la tarifa diferencial de la electricidad, el gas, el combustible y el viaducto que nosotros necesitamos que eso siga avanzando”, acentuó.

En ese sentido consideró que “tenemos que tener en cuenta que en un momento se hablaba que ganaba Milei en primera vuelta y hoy está puesta la segunda vuelta ya que la gente está cambiando y viendo la situación que de lo que propone cada uno pero nosotros estamos muy enfocados, estamos con Sergio Massa y queremos tratar de meter los cuatro diputados”.

“Después de los últimos 12 años que venimos sin recursos nacionales, sin apoyo nacional, de poder crecer porque Misiones está creciendo con recursos propios, salvo el último año que el ministro de Economía Sergio Massa nos está acompañando y por eso lo acompañamos en la lista y sería buenísimo poder conseguir todos los recursos que se viene pidiendo para avanzar más rápido en los proyectos”, remarcó.

El candidato por otra parte dijo que, “cambió muchísimo la política hoy, la gente está más pendiente y sabe lo que pasa realmente y quien miente o no miente y eso es un estilo de campaña o política totalmente distinta a lo que se hacía antes”.

“Pido al votante misionero que se acerque a votar porque 340.000 personas no fueron a votar y es es fundamental. Estamos eligiendo el estilo de país que queremos para los próximos cuatro años, que nos acompañe como nos acompañó el 7 de mayo, que acompaña a la Renovación, con Diputados, Senadores y Parlamentarios que para las provincias es más importante que el presidente porque sino no tenemos representantes misioneros, la provincia no funciona y no le podemos dar gobernabilidad a nuestro Gobernador Hugo Passalaqua. Que sigan confiando en nosotros, que vamos a hacer todo lo posible por seguir creciendo”, finalizó.