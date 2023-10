Héctor Bárbaro: “No hay gobierno en el futuro sino hay Unidad Nacional”

miércoles 18 de octubre de 2023 | 11:08hs.

Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, candidato a diputado nacional por el partido Agrario y Social (Pays), va con lista corta -solamente con categoría diputados y senadores- aunque apoya al candidato a presidente Sergio Massa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Yo se que Massa es el único tipo que tiene las condiciones y que tiene un proyecto político para sacar el país adelante y muchos se preguntan de por qué no lo saca ahora y es porque ahora es el ministro de Economía y no es el Presidente de la Nación”.

“Con respecto a las propuestas estamos con Massa con la boleta corta, no es fácil la boleta corta como candidato a Senador. Lo que propongo a la sociedad es trabajo, laburo militar, lo que hice siempre y si vos te pones a pensar hoy las pocas leyes que vinieron en la provincia de Misiones desde Nación como ejemplo la de la Transparencia Automática que por eso hoy ya no hay más corte de ruta en la calle”, dijo.

Bárbaro además destacó su trabajo como diputado nacional va a ser gestionar y presentar leyes para luego hacer un trabajo en el recinto, “muchas veces la propuesta pueden ser interesantes para la sociedad, pero lo que más importa es un diputado que labure, que trabaje y que tenga el celular abierto al problema de los misioneros”.

“por eso tanto defiendo el gobierno de Sergio Massa, por eso quiero que Sergio sea presidente porque es el único candidato que no viene con ‘hay que terminar con el kirchnerismo’ cuando sabe que no va a pasar, como terminar con el kinetismo, tampoco como Miley que dice que no acepta ni una idea que no sea la de él, al contrario, Sergio es un tipo que escucha, que habla de acuerdos y que convoca a una Unidad Nacional y no hay gobierno en el futuro sino hay Unidad Nacional”, sostuvo.

“Massa conoce, es un loco del trabajo es un loco el trabajo, tiene objetivos precisos y sólo así podemos terminar con la pobreza, que es una deuda enorme que se tiene con todos los argentinos”, finalizó.