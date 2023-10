Herrera Ahuad defiende el plan de Massa porque favorece a Misiones

domingo 15 de octubre de 2023 | 9:27hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad analizó el enrarecido clima político nacional, en el que se definirán las elecciones del próximo domingo y con ello, el destino del país en los próximos cuatro años. Reconoce el alto nivel de bronca por lo que sucede a nivel nacional e incertidumbre de los votantes, a quienes instó a un voto reflexivo al recordarles que puede volver un pasado ya conocido de años anteriores, marcados por la incertidumbre tanto en la frontera como en todo el territorio provincial, afectando el futuro de comercios, servicios y los ingresos en general de la población, al estar en juego el actual modelo económico que genera ventajas comparativas y competitivas a Misiones.

Considera que romper relaciones comerciales con Brasil, como hizo pública tal intención el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, sería bloquear la posibilidad de ingresos de divisas desde ese país como uno de los principales socios de la Argentina, pero también los principales compradores de bienes y servicios en Misiones, como sucede también con los paraguayos.



El mandatario provincial, recordó que este nivel de incertidumbre que aumentó la bronca sobre la economía como la disparada del dólar, son factores que se vienen repitiendo ante un similar escenario de elecciones. “Esto ya pasó en las primarias del 2019 con Mauricio Macri. Después de las Paso, hubo un desequilibrio en la economía argentina, de un día para el otro. Y acá hicieron lo mismo, una devaluación a las 24 horas, lo cual no es bueno para el pueblo, que está con mucha incertidumbre”, dijo en declaraciones en Acá te lo contamos por Radioactiva, la radio de El Territorio.



Tras los dos debates presidenciales, ¿qué le parecieron las propuestas de los candidatos?

Muchas veces las realidades, muestran diferentes tonos en las provincias y la Nación. Misiones con este modelo que hace al programa productivo tiene luces muy fuertes. La quita de retenciones a las economías regionales es histórica en la provincia. O sea, no hubo gobierno -como el actual- que una vez que se pusieron, las haya sacado. Las retenciones son muchos millones de dólares que quedan en el Estado provincial y en las empresas misioneras. Esas luces son fuertes porque son esquemas que hacen al PBI de la provincia y generan mucho empleo. Las sombras son justamente los que viven el día a día, que no están bajo el efecto de esas luces, que es el programa económico para pequeñas y medianas empresas; de aquel que no llega a fin de mes, porque el proceso inflacionario va licuando sus sueldos. Ahora bien, uno tiene que entender que tenemos maneras y maneras de crecer, una es crecer produciendo a riesgo de tener una inflación como la que tenemos y después ir controlando la inflación. La otra es sin una inflación tan alta, pero sin volumen productivo industrial.



También el actual modelo conlleva sombras. Hablaba con un empresario que justamente hoy tiene la plata y no puede comprar máquinas, que son herramientas para generar mayor valor agregado a su producto. Es una crisis de crecimiento. Es decir, tiene la plata, pero no puede ingresar al país y ese es el problema que debe resolverse rápido en la Argentina, para que no perdamos oportunidades. Entonces, ahí está justamente lo del enojo muchas veces (de no poder acceder al dólar, por ejemplo), pero antes no se enojaban, porque no tenían la posibilidad ni de comprarlos.



En el actual contexto, ¿cómo está la administración provincial?

Hoy Misiones tiene una balanza macroeconómica regional muy interesante, lo que ingresa por turismo -justamente en las sombras del problema macroeconómico nacional- traen luz a la cuestión regional de la provincia, un dólar competitivo con los brasileños, con los paraguayos, todos vienen para acá. Ahora, si se pone aquel uno a uno de la década del 90, nos fundimos.



Entonces, cuando nos dicen por qué van con este candidato -en referencia a Sergio Massa- es porque hoy este modelo hace que esta provincia por primera vez en la historia haya invertido su matriz de empleo, con mayor cantidad de empleo privado que empleo público. Misiones es una de las pocas provincias en la Argentina -estamos entre las 10 provincias- donde tenemos mayor cantidad de empleo privado y se ha dado en estos últimos dos años pospandemia. Eso no se da por una cuestión de generación espontánea, es porque hay una política que va empujando a eso. Hoy tenemos una Posadas con un 85% a 90% de ocupación hotelera para un pernocte de 72 horas para cada fin de semana largo, que nunca tuvo. Posadas ha pasado la pre pandemia de tener dos vuelos diarios a entre 4 y 6 diarios. Es porque vive una bonanza muy interesante en lo que es el turismo. Cambió la matriz del turismo y se amplían destinos. Si no existiera el programa Previaje sería muy difícil que alguien de Río Negro venga a Misiones a conocer el Moconá. Creo que esos programas, y ahí nos metemos en las plataformas, para una candidata es un plancito, para nosotros mueve el turismo.



Entonces, ante un cambio brusco del régimen económico, ¿qué impacto tendría en Misiones?

Hablaba con gente de la frontera con Brasil, pero más que nada en Puerto Iguazú. Lo primero que siempre pide el empresario o el poblador de Iguazú es la posibilidad de ingreso rápido al país, que vengan rápido los brasileños porque vienen a consumir, a comprar, a pasear, vienen a gastar. Ahora, cómo se puede entender el voto mayoritario a favor de una persona (en alusión a Javier Milei) que quiere romper las relaciones con Brasil y prácticamente cerrar ese puente. Cómo podemos explicar que votan a un candidato que está diciendo que no quiere saber nada con este modelo y quiere cortar relaciones con Brasil. Es difícil poder entender eso, cuando alguien dice que no cree en el cambio climático y no cree que los ríos se contaminan, “yo no voy a formar parte de ese marxismo cultural”. Porque cortar relaciones con Brasil es frenar el desarrollo de ciudades que hoy florecen con la presencia del turista brasileño, como El Soberbio, San Antonio, Andresito, Bernardo de Irigoyen. Ya nos pasó en la década del 90, con un puente cerrado, pero no cerrado porque le pusimos un candado. Cerrado porque la economía te lo cierra y nosotros cerramos el puente por una cuestión epidemiológica. Y lo dije en Iguazú, “ahora ustedes votan cerrar un puente virtualmente por una cuestión económica”. No quiero poner en tela de juicio lo que la gente piensa y decide, sí tengo la obligación de hacer una lectura de estas plataformas electorales y expresar como gobernador, que, por cierto, también puedo estar muy equivocado.



Entonces, ¿qué modelo de Estado defiende usted, gobernador?

Un Estado presente. Porque hay muchos que dicen bueno ‘tienen que desaparecer entre comillas, el Estado’. Y el Estado tiene que ser articulador, garante entre el sector público y el privado, pero también entre los privados. Nosotros, hemos logrado en el gobierno de la Provincia que los privados puedan articular entre ellos y cuando, a veces, hay muchas diferencias, el Estado pone un poquito para que esas diferencias se equilibren.



¿Que implica para un gobernador tener representantes en el parlamento argentino?

Fíjense qué diputado nacional por la oposición nos votó en contra el presupuesto y nos quedamos sin zona aduanera, más allá que después votó a favor dos años después, además del veto presidencial. Cuando todos los misioneros quieren la zona aduanera y luego ellos mismos -por los legisladores de la oposición- dicen “y no está la zona aduanera”. Entonces, destaco a los candidatos de la Renovación que se presentan por Innovación Federal a senador, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y a diputados Daniel “Colo” Vancsik y Yamila Ruiz. El doctor Arce recorre la provincia como yo y quiero un senador nacional que le pueda contestar a la gente, que pueda sugerirle, te puede escuchar y desde el espacio político tenga el respeto para tomar las decisiones en conjunto. Lo mismo digo de Vancsik, de Rojas Decut, de Yamila Ruiz. Necesitamos darle a nuestro gobernador electo, a Hugo Passalacqua, la herramienta para poder negociar cosas para la provincia.

“Massa es confianza de cumplimiento”

El gobernador Herrera Ahuad detalló la decisión “a través de nuestro conductor el ingeniero Carlos Rovira de ir con la boleta larga. Llevando un candidato a presidente con el cual hemos acordado políticas públicas para Misiones, porque Sergio Massa es confianza de cumplimiento de los acuerdos”.



Sostuvo que Masa “es una persona con carácter, con responsabilidad en la política, en la gestión. Muchas veces te dicen: ‘Pero es el ministro de Economía de una inflación tan alta’, sí, claro. Me acuerdo cuando la Renovación llegó al gobierno, debíamos dos presupuestos. Llevó casi diez años desendeudarnos”. Detalló que el endeudamiento en el gobierno de Macri, “no va a resolverse en cuatro años, de los que dos fueron de pandemia y hubo que emitir



y hoy tenemos las consecuencias que se dio porque la gente no podía trabajar”. Confía en una línea de crecimiento y desarrollo para la Argentina “porque se recupera la soberanía energética y el sistema productivo, se recupera el campo con un volumen de producción interesante”.



Por eso pidió a los misioneros acompañar a Massa y a todos los candidatos a legisladores de Innovación Federal.