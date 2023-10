Últimos días para inclinar la balanza

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

A siete días de concretarse las elecciones generales en el país, todo indica que habrá una segunda vuelta en noviembre. Es que, según la mayoría de los sondeos, hay una ajustada carrera y no se sacan muchas diferencias los tres candidatos con mayores posibilidades que reparten acusaciones y denuncias.



De esta manera, el ultraderechista Javier Milei continúa encabezando la mayoría de las encuestas, seguido por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y relegada en tercer lugar, quedaría la exministra Patricia Bullrich. Para intentar recuperar más terreno, la candidata presidencial de JxC sumó ayer por la mañana a Horacio Rodríguez Larreta, a quien presentó como su futuro jefe de Gabinete, en caso de llegar a la presidencia.



Lo cierto es que todas las proyecciones sugieren que aún está muy lejos, aquel 45% de los votos mínimos exigidos para tener un claro ganador en estas elecciones y pueda acceder a la Casa Rosada o de diez o más puntos de diferencia respecto al segundo.



Como se viene observando, tendrían muy pocas probabilidades según las encuestas, tanto el peronista disidente Juan Schiaretti como la referente de la izquierdista Myriam Bregman, quienes no logran superar el 5% de los votos. La particularidad de Schiaretti es que, en sus dos intervenciones en el debate presidencial, se convirtió, según los sondeos, en el candidato más creíble, aunque ello no terminaría traduciéndose en pelear el primer puesto, sí lo potencia en su provincia y zona de influencia. Todos los votos que crezca el Gringo se los saca a Milei o a Bullrich.



Por lo tanto, si las estimaciones efectivamente se traducen en votos, tras el resultado de los comicios del domingo 22, habrá que dirimir en segunda ronda el próximo 19 de noviembre para conocer quién será el reemplazante del actual presidente Alberto Fernández. En definitiva, habrá que esperar hasta último momento del domingo para saber cómo continúa la historia. Excepto que nuevamente la patria encuestadora pifie sus pronósticos y la diferencia del que va primero sea más grande. Algunos para cuidarse, incorporan la teoría del subregistro, en caso de que no salgan los resultados como lo vaticinan.



Cierre de campaña

Por ahora, hasta las 8 de la mañana del viernes 20, los candidatos tendrán tiempo de persuadir a un electorado desanimado y sin grandes expectativas. Por lo tanto, los candidatos deberán acelerar con sus propuestas, ya que luego comenzará la veda electoral. Es decir, tienen los últimos cinco días para difundir sus ideas e intentar convencer los candidatos que anhelan ocupar el sillón de Rivadavia en los próximos cuatro años. Aprovecharán además este lapso para realizar los cierres de campaña, detallando sus principales propuestas.



En tal sentido, Schiaretti detalló su promesa de bajar a la mitad las retenciones al campo y luego eliminar totalmente, los cepos que afectan a la producción agropecuaria y a la exportación. En ese sentido, propuso terminar además con el cepo al dólar y desdoblar el mercado cambiario, a su vez intentando con ello evitar la evolución inflacionaria. Además, propuso otorgar a la oposición la administración del Banco Central y disponer que se deje de financiar al Tesoro.



En tal sentido, el actual diputado Javier Milei, viene con la idea de cerrar el Banco Central y promete liberar y dolarizar la economía, reducir servicios y derechos, además de achicar el organigrama del Estado y aplicar políticas punitivistas en materia de seguridad e ir hacia la privatización de la salud y con una modalidad similar en educación. Su debilidad, es la escasa estructura partidaria a nivel nacional que, de llegar, pondría en riesgo un cambio duradero, como promete. Sus partidarios se entusiasman con la idea de la motosierra como se vio en Salta, provincia donde sacó el porcentaje más alto de todo el país.



En tanto, Bullrich y su equipo económico promete eliminar los estrictos controles de divisas, porque JxC mantiene la posición de avanzar hacia el bimonetarismo y hacerlo mediante una ley para que convivan el peso y el dólar. Propone, además, recortar gastos y reducir las barreras para los exportadores y mano dura para enfrentar la delincuencia.



El candidato de Unión por la Patria, que esta semana otra vez el índice de inflación no le dio respiro, de llegar a gobernar promete poner orden fiscal, lograr superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión. Esto último es bajar la inflación y lograr la recuperación del poder adquisitivo de los argentinos. Mientras ello evolucione, mantener subsidiado la luz y al transporte y con ello evitar el tarifazo como pretende la oposición. En materia de educación, no solo mantenerla gratuita sino incorporar como materias robótica y programación. En salud potenciar el servicio público-privado y mejorar el Pami. Pretende en cuatro años de gobierno, cancelar la deuda con el FMI y profundizar los lazos comerciales con los actuales socios, Brasil, China y Estados Unidos.



Tensión cambiaria

Pero llegar a la última semana previo a las elecciones no ha sido fácil. Los números de preferencias de los candidatos se mezclaron en el marco de una fuerte tensión cambiaria, ya que esta semana el dólar blue atravesó los mil pesos, para luego balancearse y promediar en $980 para la venta al cierre de la semana.



A Milei se le cuestiona la irresponsabilidad de menospreciar la moneda nacional y alentar a la ciudadanía a desprenderse de los ahorros en pesos, y dolarizarse. Preanunciando que recurrirá al dólar como única moneda, para terminar con la inflación. Sin embargo, ni dentro de su equipo se ponen de acuerdo cómo lo harían en un país que está sin dólares en el Banco Central, entidad que a su vez amenaza con cerrar y aún más complejo para el país, ante la imposibilidad de acceder a créditos en los mercados internacionales.



Tras las expresiones del titular de La Libertad Avanza y en forma casi unánime, políticos, economistas y empresarios exigieron, como también lo hicieron cuatro asociaciones de bancos públicos y privados, responsabilidad en las declaraciones a los candidatos presidenciales, para evitar generar mayor volatilidad en la economía argentina. Es que las declaraciones del libertario generaron mayor incertidumbre y malestar, más el hecho de que un aspirante a la presidencia agite las apuestas especulativas cuyos impactos se trasladan a la economía real, disparando el valor del dólar, aumentando la brecha cambiaria, alentando la inflación y deprimiendo los salarios. Massa salió a cuestionar de lleno por tal impacto, de tratar de incendiar la economía en el afán de conseguir más votos. Bullrich, se sumó a las críticas, aunque no de manera inocente ni gratuita, sino que lo hizo para intentar beneficiarse acusando de paso a sus dos principales competidores y con tal intervención, tratar de rescatar mayor apoyo, para meterse de lleno en la pelea por la segunda vuelta. A su vez, de manera inesperada reapareció Alberto Fernández promoviendo, para muchos una denuncia innecesaria y beneficiosa para los libertarios, acusando a su líder de cometer actos de intimidación pública.



Massa fue más contundente, dispuso acciones y se rastreó al grupo que suelen provocar corridas cambiarias en el país. Con esta acción, se logró desmantelar una cadena de comercios dedicado al rubro de joyería, que paralelamente funcionaban como cuevas en donde se materializaban cambios de divisas. También hay que recordar que la disparada del dólar representa una tragedia recurrente cada cuatro años. Es decir, en medio de las elecciones, las devaluaciones del dólar blue, como ya se produjo posteriores a otras Primarias, tanto en 2015 y 2019 y volvió a repetirse ahora.



Macri en Misiones

El expresidente de la nación, Mauricio Macri, reapareció en la escena política el jueves en Misiones para apoyar la candidatura de Patricia Bullrich. Llegó acompañado por el postulante a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto. Ambos se mostraron intranquilos cuando la prensa le abordó sobre la gestión desarrollada en materia económica. Llegaron además para acompañar a los candidatos al Senado, Martín Goerling y Carolina Gross, a Diputado Emmanuel Bianchetti y al Parlasur, Gustavo González, además de elogiar la generosidad de Humberto Schiavoni de no presentarse a la reelección. Previo a un acto donde reunió a los dirigentes y partidarios, el ex mandatario afirmó en conferencia de prensa junto a Pichetto que no manejan la hipótesis de quedar fuera del balotaje, cuando la mayoría de las encuestas plantean lo contrario. De esta manera reapareció Macri, intentando ayudar en la campaña a Bullrich, aunque terminó más que nada buscando retener el núcleo duro del Pro.



Lo que está en juego

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, que además es jefe de campaña de la Renovación que en esta oportunidad va con boleta larga como Innovación Federal, acompañando al candidato a presidente Sergio Massa, repasó los modelos de país que estarán en juego el próximo domingo.



Recordó que el actual modelo le permite a Misiones transitar por una balanza comercial muy positiva, como también sucede con turismo y otras industrias, logrando que el empleo privado supere al público y con posibilidades de más desarrollo ante el flujo de divisas ingresados desde Brasil y Paraguay. El otro modelo, incluye intentar romper relaciones con Brasil, como es la idea de Milei. Medidas como estas, según el mandatario provincial, actuaría como una suerte de bloqueo o cierre virtual de frontera, además de la amenaza de poner fin a organismos como el Inym y poniendo en riesgo en general a las economías regionales. Por tal razón explicó el acompañamiento a Massa, además de señalar el cumplimiento de varias medidas solicitadas por Misiones como la devolución del IVA, aplicado en la provincia mediante el Ahora Canasta y extendido luego a todo el país, un dólar diferencial para las economías regionales a la alícuota cero para la exportación, más otras medidas que se aguarda su aplicación plena.



También se plantea el contraste, como el que propone Bullrich de eliminar algunos “plancito” como definió al Previaje que hace explotar de turismo este fin de semana largo a la provincia.



Efectivamente Misiones registra un notable movimiento este fin de semana, como también el comercio, favorecido por el tipo de cambio. Las crónicas marcan la llegada de visitantes en colectivos, aviones y en autos a la provincia. Un fenómeno que genera empleos. En varios encuentros desde la provincia se destacó el pico más alto de empleo registrado en blanco en el último mes, elevándose a una cifra histórica de 115 mil trabajadores privados. Cada evento va sumando, como sucedió en Posadas con el exitoso desarrollo de la estudiantina que tuvo un masivo acompañamiento cada noche.



Expectativas en la Renovación

También desde la Renovación se resaltó la importancia de que el próximo gobernador Hugo Passalacqua tenga el acompañamiento de legisladores nacionales para concretar gestiones, como se hizo con la ley de Zona Aduanera Especial y un legislador que tenga contacto con la gente como los candidatos, a senador, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y a diputados Daniel “Colo” Vancsik y Yamila Ruiz. Con estos candidatos y por la campaña realizada, desde la Renovación estiman que repetirán similar resultado a mayo, cuando una amplia mayoría acompañó a los candidatos del espacio misionerista. Aseguran que tienen encuestas sobre el gran apoyo que tendrían los candidatos propios al parlamento argentino, tanto por parte de quienes voten a Masa como también a Milei que no tiene representación en la provincia