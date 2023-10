Posadas, Iguazú y Oberá, elegidas por sus actividades y atractivos

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Este fin de semana XL Posadas, Puerto Iguazú y Oberá lideran la ocupación hotelera de Misiones, ofreciendo así un abanico de actividades que atrapan a los turistas que eligen, algunos por primera vez, y otros vuelven a la tierra colorada.



Sergio Vallena, presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, contó a El Territorio que la zona centro de Misiones sostiene una ocupación hotelera entre el 80% y 85% debido a los eventos como Oberá en cortos y la liga sudamericana de Básquet que convocó a un importante público de toda la región y de distintos puntos del país.



Por otra parte, el sector gastronómico también se encuentra con gran expectativa para recibir a los turistas, así lo afirmó Gustavo Pona, referente del sector, quien además expresó que por el Día de la Madre se trabajó sin reservas a fin de poder atender a todos los comensales que lleguen a Posadas sean turistas o locales.



En Oberá

“Todavía tenemos reservas disponibles que es el porcentaje restante para los visitantes que llegan sin previa anticipación. Estamos colgados de actividades y con todas las expectativas de seguir recibiendo a turistas de distintos puntos de Misiones, otras provincias, Paraguay y países aledaños”, sostuvo Vallena.



También indicó que la Cámara de Turismo cada vez incorpora más socios emprendedores que son nuevos a fin de hacer crecer y posicionar el sector en la zona Centro de Misiones.



Resaltó que por el fin de semana largo Oberá está recibiendo turistas de todo el NEA así como también de Brasil y Paraguay “por lo que el sector privado del turismo trabaja fuertemente en reforzar los alojamientos para poder brindarle comodidad a todos los turistas que nos eligen”.



En Iguazú

Según pudo averiguar este matutino, Cataratas abre más temprano hoy y mañana para recibir el aluvión de turistas. Tal como estaba pactado el Parque Nacional Iguazú aplica el protocolo de visitas multitudinarias este fin de semana debido al aluvión de turistas que arribó al destino Iguazú para disfrutar del fin de semana XL. Durante la primera jornada del feriado ingresaron a las Cataratas 6.078 turistas.



Si bien se esperaba una gran afluencia de visitantes brasileños debido al feriado en el vecino país por el día de la patrona del país, Nossa Señora de Aparecida, sólo recorrieron Cataratas durante el jueves 415 turistas brasileños, mientras que ayer fueron 652.



El protocolo de visitas multitudinarias indica que hoy y mañana el Parque Nacional Iguazú abrirá sus puertas a las 7.30 de la mañana con el fin de organizar el recorrido de los circuitos habilitados y evitar la aglomeración de personas en las pasarelas. También el protocolo propone a los turistas se trasladen al área protegida utilizando transporte público de pasajeros a fin de evitar que el estacionamiento colapse.



Los circuitos Inferior y Superior, Sendero Verde y Sendero Macuco, están habilitados para su visita con un gran caudal de agua en sus cascadas, ofreciendo una visual única de las Cataratas del Iguazú a las y los visitantes. El Circuito Garganta del Diablo permanece suspendido preventivamente hasta nuevo aviso.



Respecto a la ocupación hotelera, los primeros datos indican que más del 90% de las plazas hoteleras están ocupadas. Varios emprendimientos hoteleros están trabajando con todas sus plazas ocupadas y no se descarta que el porcentaje de ocupación se incremente en el resto del fin de semana.



Por su parte, los atractivos turísticos están recibiendo una gran cantidad de turistas, se espera que este número se incremente el sábado y el domingo.



Los locales gastronómicos esperan trabajar durante los cuatro días a máxima capacidad es por ello que muchos emprendimientos no planificaron promociones para celebrar el día de la madre debido a que la gran mayoría no trabaja con reservas.

En cifras

6.078 Fueron los turistas que visitaron las Cataratas el primer día de este finde XL. Hoy y mañana el Parque abrirá más temprano para recibir aún más visitantes.

