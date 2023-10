Terminal posadeña tuvo importante circulación en el inicio del finde XL

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:06hs.

Otro fin de semana largo en el que los turistas eligen la tierra colorada para pasear, disfrutar la gastronomía y las actividades que ofrece Misiones. Puerto Iguazú y Posadas son los destinos que prometen mejor ocupación hotelera en este finde XL, registrando un 90% de reservas.



Jonatan Rodríguez, director de Turismo de la Municipalidad de Posadas, afirmó que se esperan picos y que el balance se definirá el lunes. También desde Oberá indicaron que la ocupación hotelera se mantiene entre un 80% y 85%.



Por otro lado, en la Terminal de Ómnibus de Posadas se detectó un importante movimiento de visitantes que llegaron a la capital provincial en el marco del día de la madre, mientras que otros se volvían a sus pueblos para visitar a sus familiares. De este modo, los turistas consultados afirmaron que se quedarán unos días para aprovechar el finde XL, decretado feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que comenzó ayer y finaliza el lunes.



Movimiento

El Territorio salió a recorrer la Terminal de Ómnibus de la capital provincial donde constató el movimiento de visitantes de distintos puntos de la provincia y del país que llegaron con sus bolsos y valijas para alojarse. Algunos hasta el domingo y otros hasta el lunes. En el marco del día de la madre, ciudadanos oriundos de Capioví, Jardín América, Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá y también de Buenos Aires o Paraguay llegaron para agasajar a mamá en su día. Mientras, otros simplemente decidieron llegar a la capital de la tierra colorada para descansar durante el fin de semana largo.



Lidia Villalba, oriunda de Campo Viera, relató que llegó a la capital provincial para pasar el Día de la Madre con sus hijas debido a que por cuestiones personales no pudieron viajar hacia allá. “Me vine a disfrutar de mis hijas y nietos para pasar este fin de semana largo con ellas”. Tras ser consultada por si suele venir de seguido a Posadas, contó que desde hace tiempo no visitaba la ciudad. No obstante, aseguró que lo hará más de seguido debido a que “le hace bien salir de su localidad, y que en Posadas hay variedad de actividades para hacer junto a la familia”.



Por otro lado, también se notó que muchos estudiantes que se radican en la capital misionera estaban esperando sus colectivos para regresar a sus pueblos. Maira Figueira, de Alba Posse, contó que “hay mucho movimiento en la terminal debido al fin de semana largo”. Luego añadió: “Los estudiantes, la mayoría que somos del interior, nos volvemos. Pero se nota que hay muchos turistas de otros puntos del país que están llegando”.



Por su parte, otra estudiante que reside en la ciudad, Nahiara Cardozo, de Corrientes, coincidió que el movimiento en la Terminal de Ómnibus es mayor comparado a otros fines de semana.



La estudiante que viajó para pasar el fin de semana largo con su madre, destacó que “Posadas es un lugar muy lindo para visitar porque es tranquilo, hay mucho por hacer y tiene mucho para ofrecer como su gastronomía, el río Paraná, los parques, los cines y demás”.



Cabe mencionar, que tanto a la mañana como por la tarde la circulación de pasajeros en la terminal fue masiva. Entre los que llegaban y se iban, desde las boleterías consultadas indicaron que “esto prevé que el verano también será muy bueno, debido que todos los fines de semana largo las ventas de pasajes tienen un récord”.



Actividades en Posadas

El director de Turismo de Posadas dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y detalló sobre las actividades que hay durante este fin de semana en la capital misionera. “Hay muchas actividades este fin de semana largo, iniciamos ayer con un paseo guiado en bici, que los invito a que se inscriban desde las 17 en el Multicultural de la Costanera, es con inscripción previa porque hay cupos limitados”.



Luego, sostuvo que hoy está el paseo guiado en colectivo por los templos. “Vamos a recorrer diferentes culturas que conviven acá en Posadas hasta el Buda más alto de Latinoamérica que también está en Itaembé Guazú así como los diferentes credos”.



Agregó que mañana a las 15 en el Andresito estará el puesto de información turística. “Habrá paseos guiados también en el monumento a Andresito y la bajada vieja con intervenciones artísticas. El lunes a las 17 horas vamos a estar en el Jardín Botánico con una guía, un puesto de información turística y vamos a hacer un paseo peatonal por el casco histórico que es muy interesante”.



Rodríguez apuntó que el mercado de turistas es el regional y el NEA argentino y desde esos lugares están llegando. “Tenemos una gran ocupación en los hoteles, estimamos que vamos a andar muy bien todo este fin de semana, Posadas se viene consolidando como destino turístico”.



Por último, explicó que desde el municipio ya se piensa en las actividades y promoción para la temporada de verano.

Más de 500 mil pasajeros se movilizarán

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y otros, registra que más de 500 mil personas viajarán en aviones, micros o trenes de larga distancia para disfrutar el fin de semana largo en distintos puntos del país, dándole continuidad a lo que fue el crecimiento del movimiento turístico interno durante los fines de semana largos.



Aseguran que serán más de 248.500 las personas que se movilicen entre el jueves y el martes en micros de larga distancia desde y hacia la estación de ómnibus de Retiro, mientras que en tren serán más de 17 mil pasajeros.

Posadas, Iguazú y Oberá, elegidas por sus actividades y atractivos Récords de pasajeros aéreos en Iguazú y Posadas