Por homicidio culposo, 4 años para Werner Lutz

viernes 13 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Werner Lutz pidió disculpas a la familia Vázquez y dijo que “lastimosamente tenía este problema de vista y no sabía”.

Werner Lutz pidió disculpas a la familia Vázquez y dijo que “lastimosamente tenía este problema de vista y no sabía”.

Los miembros del Tribunal Penal Uno de Posadas, por fallo dividido, condenaron ayer a cuatro años de prisión y a diez de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo a Julio Werner Lutz, el automovilista de 30 años que la noche del 20 de agosto de 2016 provocó la muerte del motociclista Fernando Vázquez (24), a quien embistió desde atrás sobre la exruta provincial 213 de la capital provincial. Aunque recién cumplirá la pena cuando quede firme la sentencia.

Si bien el imputado llegó a instancia de debate acusado de homicidio simple, delito que prevé penas de 8 a 25 años de cárcel en caso de ser hallado culpable, durante los alegatos de las partes la fiscalía y la defensa coincidieron en que la calificación legal que correspondía para Werner Lutz debía ser por homicidio culposo por no poderse acreditar el dolo por parte del implicado.

Paredes pidió la absolución o pena mínima. Fotos: Marcelo Rodríguez

La sentencia de los jueces Gustavo Bernie -presidente-, Viviana Cukla y Miguel Mattos se conoció luego de cuatro jornadas de debate en el Palacio de Justicia. Minutos después de las 9, la última jornada del proceso comenzó con el alegato del fiscal Martín Rau, quien por más de una hora se explayó en su exposición acusatoria, en base a los elementos de prueba que se incorporaron en el debate, las testimoniales y el análisis de casos similares en donde el principal aspecto a esclarecer fue si existió en el acusado la intención de provocar la muerte del motociclista.

Durante el inicio de su alocución, Rau reconstruyó las circunstancias del trágico suceso, fundamentalmente en base a los aportes dados en el debate por el propio acusado como de las dos jóvenes que la noche del hecho lo acompañaban en el Ford Fiesta Kinetic: Florencia Willer Bille y Sabina Chávez.

Sostuvo que si bien en ciertos aspectos Werner Lutz coincide con lo aportado por las testigos, en otros puntos existen contradicciones.

“Si bien yo puedo presumir que muchas cosas que el imputado dice no son ciertas, lo cierto es que no se puede atribuir una conducta dolosa certera. En ese punto la contundencia que da la testigo Florencia contrasta con la de Sabina”, indicó el fiscal.

“No nos da ni alegría ni tristeza”, dijo el padre de la víctima sobre el fallo.

Y además remarcó que si bien hubo un consumo de alcohol, durante el proceso no se pudo acreditar el valor de la graduación en sangre que registraba el automovilista al momento de la colisión.

Asimismo, remarcó que “lo que sí quedó acreditado es una grave infracción de cuidado en el manejo automotor. No se vio reflejada en la prueba este elemento cognitivo del dolo y como sí se evidenció en todos los procesos que he citado previamente”. Esto último, en relación a otras dos tragedias en siniestros viales ocurridas en Buenos Aires en donde sí se acreditó la intención de matar por parte del acusado.

Y justificó el pedido de cinco años de prisión por la gran imprudencia que tuvo el imputado por el estado en el que estaba al momento del hecho, bajo los efectos de alcohol y excedido en la velocidad permitida.

A su turno, el abogado Eduardo Paredes, quien junto a su colega Pablo Luján representaron en el debate a Werner Lutz, tuvo su oportunidad de alegar. En esa instancia solicitó la absolución o de forma subsidiaria la pena mínima por el de delito homicidio culposo.

Con la ayuda de una presentación en una pantalla gigante donde expuso fragmentos de la declaración de las dos acompañantes del imputado y de otro automovilista cuyo aporte se incorporó por lectura en el debate, Paredes explicó los puntos que a criterio de la defensa acreditan que el automovilista jamás vio al motociclista la noche del hecho.

El abogado atacó la versión dada por Florencia Willer Bille en torno a los más de 140 kilómetros por hora que según la testigo iba el coche. Y argumentó que por la distancia desde la rotonda previa al lugar del siniestro al semáforo donde estaba detenido Vázquez es imposible imprimir esta velocidad.

Aunque también comentó que no necesariamente esa afirmación fue con intención de perjudicar a su cliente y si por el shock que el hecho en sí le provocó a ella de forma particular. Mientras que en relación a los dichos de Chávez, consideró un aporte débil ya que a criterio de la defensa la joven al ser consultada por si vio las luces traseras de la motocicleta dijo no recordar.

En otro punto de su exposición, Paredes remarcó: “Julio nunca debió manejar, pero esto él tampoco lo sabía, ni siquiera quienes le tomaron el examen tampoco lo sabían”.

Esto en relación a que al año de recuperar la libertad mediante excarcelación, su cliente se realizó un examen en donde los médicos detectaron un tumor que le afectaba la vista.

Y que de acuerdo a la evolución de la patología indicaba que esa deficiencia la padecía desde hacía por lo menos cuatro años atrás. Lo que a criterio de la defensa apunta que el día del suceso Werner Lutz tenía disminuida la visión y que no contaba con una mirada periférica a la hora de manejar.

“Julio Werner Lutz estaba en una violación de deber de cuidado porque no veía del lado izquierdo. A este muchacho le dan un carnet. Lutz tenía un tumor que por la presión no lo dejaba ver del lado izquierdo”, añadió.

“No le creí, yo me puedo tapar un ojo y salir tranquilo”