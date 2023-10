“No le creí, yo me puedo tapar un ojo y salir tranquilo”

viernes 13 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Acompañado de su familia, que durante toda jornada siguió atentamente cada palabra dada por las partes en el debate, Walter Vázquez no escapó a los micrófonos de los medios de comunicación presentes en el SUM del Palacio de Justicia que buscaban algún testimonio del padre de la víctima una vez conocido el veredicto del tribunal.

Con el rostro serio, aunque con una mezcla de sensaciones inimaginable por dentro, el papá de Fernando afrontó con calma a los periodistas presentes y se refirió a lo ocurrido durante la última jornada del debate oral.

“No da alegría ni tristeza, lo que sí sabíamos es que a nuestro hijo no lo íbamos a recuperar. Es la Justicia la que impone la sentencia, nosotros no, pero sabemos que hay un Dios que todo lo ve”, reflexionó el entrevistado, quien además reconoció que se quedó sin palabras tras escuchar el fallo de los jueces.

“A lo mejor no va preso, ni nada, pero tiene un cargo de consciencia que nunca se le va ir. A pesar de que vino y nos pidió perdón”, sostuvo Walter en relación a las palabras que el propio encartado les dedicó a él y a su familia previo a conocerse el fallo (ver Nuevo pedido...)

Incluso, sobre esto último agregó: “Todavía nuestro corazón está sufrido, tenía ganas de darle la mano pero una parte de mi corazón aún no está curado”.

Por otro lado, ante la consulta sobre si creyó en la coartada de la disminución visual que adujo Werner Lutz el familiar respondió: “No le creí, yo me puedo tapar un ojo y puedo salir tranquilo. Cuánta gente salió así y no pasó nada. Si hubiera una sentencia más grande quizás estas cosas dejen de ocurrir, pero no voy a creer nunca eso de que con un ojo no puede manejar. El quería salvarse pero bueno, la Justicia ya actuó”.



Nuevo pedido de disculpas a la familia Vázquez

Otro punto destacado de la jornada se dio instantes previos al último cuarto intermedio antes de conocerse el veredicto del tribunal y en donde el encartado tuvo nuevamente la oportunidad de decir algunas palabras. Al igual que el primer día de juicio cuando declaró, Julio Werner Lutz pidió disculpas a los familiares de Fernando Vázquez, presentes en la sala de debates.

Parado frente a los padres de la víctima, el imputado dijo: “Familia Vázquez, de todo corazón, le quiero pedir disculpas, jamás quise que esto hubiese sucedido. Quiero que sepan que si hubiera visto la moto jamás hubiera pasado esto, lastimosamente tenía este problema de vista y no lo sabía. De todo corazón, les pido que algún día puedan entender la verdad de lo que pasó. Mil disculpas”.





Hallaron culpable a Werner Lutz por homicidio culposo en el caso Vázquez