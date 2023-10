Macri vino a Misiones a fin de reforzar la campaña de Bullrich

miércoles 11 de octubre de 2023 | 22:00hs.

El expresidente Mauricio Macri (2015 y 2019) afirmó que no se puede gobernar solo, sin el acompañamiento de los gobernadores. Planteó que tal escenario es lo que le tocaría al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Desde su propia experiencia, durante una conferencia de prensa realizada hoy en Posadas reiteró en varias oportunidades que no se puede gobernar un país en soledad. Luego profundizaría al recordar que en su gobierno “no tuve espalda política, no había músculo político para enfrentar un sistema que defiende con uñas y dientes sus beneficios mafiosos, solo no se puede”, acotó.

Planteó que el espacio que pertenece logró superar tal situación, tras reconocer que no haber podido llevar a cabo la gestión pensada

“Queremos el cambio que ustedes quieren, yo me sentí solo, porque tenía que gobernar con cuatro gobernadores y los libertarios van a tener cero gobernadores, con todo respeto y con cuatro gobernadores no pudimos hacer un cambio cómo se va hacer con cero gobernadores. Un tercio de la cámara de Diputados me llenaba la cara de dedos”, dijo en ronda de prensa realizado en el Hotel Julio César y acompañados por el postulantes a diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y Emmanuel Bianchetti y a senador Martín Goerling, quien le agradeció al exmandatario “por el gesto de venir a ayudarnos en este tramo de la campaña electoral, en la provincia donde estamos trabajando además fuerte para que Juntos por el Cambio le dé a Patricia dos senadores”.

“Seguramente tendremos un gran senador”, le devolvió el elogio Macri a Goerling, además de detallar que en esta etapa Juntos por el Cambio tiene gente de experiencia para gobernar. Citó la experiencia desarrollada por Goerling en la Entidad Binacional Yacyreta, como lo hizo en forma previa Humberto Schiavoni en el mismo cargo.

Plantearía que JxC “hoy es un espacio sólido que capitalizó una experiencia de gobernar cuatro años, donde tal vez no hicimos todo lo que habíamos prometido, pero logramos introducir varios cambios. Había otra cultura donde se decía la verdad y se respetaban las libertades, con un solo dólar, se podía exportar e importar libremente.Hoy JxC está bien parado tiene un liderazgo firme, honesto como el que plantea la candidata a presidente Patricia Bullrich y creo que con el peso político de muchos gobernadores, muchos diputados, senadores, podremos llevar a cabo ese cambio que la mayoría de los misioneros expresaron en las Paso”.

La propuesta

“Patricia tiene claro que desde el primer día va a cortar todos los privilegios que hay que cortar”, comenzó detallando.

Luego indicaría los desafíos de “retomar el rumbo del 2015 a 2019 de integrarnos al mundo, cuando nos habrían las puertas Estados Unidos, China, Europa. Tratamos de tener un solo dólar para exportar e importar y evitar que se vayan los pibes del país. Volver a la normalidad, con el adicional que hay una experiencia que nos ha servido para distinguir todas las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hicimos mal corregirlas”.

Como parte de un mea culpa de gestión, dijo: “No reniego a nada. El 11 de agosto de 2019, la inflación mayorista de julio era del 0,1% y hoy del 18%. La Argentina con mucho esfuerzo, con las cosas que no supimos explicar, la Argentina venía saliendo de la inflación nuevamente, venía de una senda de crecimiento, exportaba e importaba libremente y el narcotráfico estaba de salida del país y hoy vuelto a tomar todos los barrios humildes del país. Reconociendo todo lo que podría haber frustrado, hay un rumbo y ahora la Argentina perdió el rumbo”.

Descartó que no puedan estar en una segunda vuelta. “No hay ninguna posibilidad de que no haya una segunda vuelta sin Patricia Bullrich”. Luego Pichetto planteó que “ese escenario no está previsto”. A su turno, también Goerling planteó que “la única encuesta verdadera es la Paso. Patricia está en el balotaje, nos puso en segundo lugar”. Afirmó el aspirante al senado que la discusión ahora “es cuál de los dos modelos de cambio se pretende, señalando que son los que darán previsibilidad y realizarán los cambios de fondo. Tras la conferencia de presenta se desarrolló un acto partidario en el mismo edificio.