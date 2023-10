Con eje en seguridad y trabajo, los candidatos debatieron entre chicanas e ironías

lunes 09 de octubre de 2023 | 9:48hs.

Se llevó a cabo ayer el segundo debate de candidatos a presidente de la Nación. Se trata del último encuentro de este tipo antes de las elecciones generales del 22 de octubre, donde Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Javier Milei (La Libertad Avanza), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) se enfrentarán en la contienda.

El debate de anoche se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde las 21 y abarcó las temáticas de Seguridad; Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. En el primer encuentro, que se realizó en Santiago del Estero el pasado domingo 1 de octubre, habían discutido sobre Economía, Educación y Derechos humanos y convivencia democrática.

Seguridad

La primera en presentar sus propuestas sobre seguridad fue Bullrich, quien adujo que “como ministra de seguridad yo los protegí y los llevo en el corazón. Me enfrenté a las mafias, narcotraficantes, criminales que le sacan la vida a la gente. Sabemos a quien defender. Ellos liberan presos, le dan internet y celulares, la gente tiene miedo, porque los presos andan sueltos. Nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo. Milei quiere liberar armas que van a caer en manos de narcotraficantes. Voy a entrar a Rosario con todas las fuerzas provinciales, federales. Voy a bajar la edad de imputabilidad a 14 años, para que nunca más un violador o un asesino ande con tranquilidad. Me acompaña hoy Chocobar; en Argentina se vive el mundo del revés, porque él defendió un ciudadano, tuvo 9 puñaladas y los kirchneristas lo querían mandar a la cárcel de por vida. El orden va a ser nuestro principal fundamento. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que los liberan. El que las hace las paga”.

En segundo lugar, Schiaretti afirmó que “la inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día, pero esa no es excusa para no combatir la delincuencia”. Propuso acabar con la puerta giratoria y modificar el Código Penal, el Procesal Penal y el Código juvenil, conforme recomendaciones de la ONU y Unicef. Insistió en “pelear en serio contra el narcotráfico que lo combate en todo el mundo el gobierno nacional y acá miran para otro lado. La frontera es un colador. Hay que hacer una radarización en serio e implementar la ley de derribo para aeronaves no identificadas que no acaten recomendaciones. Crear una fuerza federal antinarcotráfico con 15 mil efectivos que dependa de la Procaduría de la Nación, cárceles de máxima seguridad para que los narcotraficantes no puedan conducir sus organizaciones desde la cárcel y avanzar en la investigación de lavado de activos”.

A su turno, Massa sostuvo que busca transformar Argentina en un país seguro. Para ello, planteó tres ejes: en primer lugar la prevención, “como lo hice en Tigre que bajé un 80% el robo automotor; con cámaras, móviles, sistemas satelitales, botones antipánico en celulares”. Como segundo eje, propuso la lucha contra el crimen con una nueva agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas; es decir, un FBI argentino, para luchar contra la corrupción, narcotráfico y trata de personas. Como tercer eje, remarcó que “tenemos que animarnos a exigirle cuentas a la Justicia. No puede ser que un juicio por indemnización dure 5 años, una adopción 7 años, una orden de allanamiento demore 15 días. Vamos a medir el funcionamiento de los jueces para que también rindan cuentas a la sociedad”.

Sobre seguridad también se refirió Bregman, al destacar que “la derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad cuando nosotros vivimos en un barrio como cualquiera y ellos hacen demagogia. El gran delito inicia desde arriba, con complicidades. No hay redes de trata si no hay complicidad con quienes manejan la frontera. Por eso hay que pensar cómo llegamos hasta acá. El que te muestre los hechos de inseguridad como hechos aislados están mintiendo. Solo hay salida si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema, garantizando trabajo, educación y cultura para la juventud”.

El último en hablar sobre esta temática fue Milei, al señalar que “el país es un baño de sangre, culpa de abrazar las ideas del doctor Zaffaroni que en 20 años causó un verdadero desastre al cambiar roles entre victima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como víctimas. No sólo es importante el rol de la seguridad, sino que también el de la justicia en hacer efectivos los castigos, que sea costoso ser delincuente. Proponemos una ley de seguridad interior, de defensa nacional, modificar el Código Penal, el Código Procesal. En el sistema liberal van a tener miedo los delincuentes”. Al tiempo que aclaró que se apuntará a que funcione la ley de armas “tal como existe”. Y afirmó que no se propone la venta de órganos, sino “terminar con la corrupción”.

Trabajo y producción

Schiaretti abrió Trabajo y Producción aludiendo a que “para que haya trabajo tiene que haber inversión y Argentina tiene una tasa menor a la media en América Latina”. Instó a tener estructura impositiva que no se castigue a la producción, eliminar retenciones al campo, ayudar a las pymes a generar empleo, acabar con la industria de los juicios y bajar cargas sociales a las pymes. “Además, a los jóvenes, propongo lo que hicimos en Córdoba: el programa primer paso que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas”, agregó.

En tanto, Massa apuntó a un eje central con mejora en el ingreso desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos. “Hay 16 millones y medio de argentinos que recibieron la devolución del IVA”. También dijo que “es clave hablarle a las personas con discapacidad que son rechazadas porque la pensión funciona como un límite”. En paralelo señaló el rol de las mujeres con la obligatoriedad de que en las empresas haya igual remuneración por igual tarea. Mencionó que se comenzaron a eliminar cargas sociales y se avanza en un sistema de simplificación tributaria.

Bregman indicó a su turno que “nos quieren hacer creer que los problemas laborales son culpa de que los trabajadores tienen muchos derechos. Tenemos que recuperar los sindicatos para que sean herramientas de lucha. Proponemos reducir la jornada 6 horas, 5 días a la semana y que las horas libres estén repartidas en quienes no tengan trabajo o tengan trabajos precarios. Que nadie cobre menos que la canasta familiar”.

De igual forma, Milei resaltó que “el PBI y el empleo formal privado están estancados desde el 2011. Hay 8 millones de personas en el mercado informal. La única forma de solucionar es con crecimiento económico, que implica acumulación de capital físico y humanos, además de tecnológico. Eso se da cuando se invierte pero nadie invierte si no puede ganar plata. La casta sólo consume capital, genera déficit fiscal, emite dinero, genera inflación, distorsiona precios y hace asignación de recursos sea incorrecta”.

Finalmente, Bullrich dijo que “hace 20 años que la mafia del kirchnerismo se lleva todo a su casa, en los bolsos de López, en los yates de Insaurralde. Nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Ustedes defienden a los sindicalistas de la CGT que cierran empresas y terminan con el trabajo. Con nosotros esa Argentina del paro se termina”.

Desarrollo, vivienda y ambiente

En el último bloque temático, Massa apuntó al fomento de créditos hipotecarios con un sistema de actualización donde la cuota aumente si aumenta el salario. “En paralelo, planteó la reforma del Código Penal, para que quien contamine vaya a prisión”.

Para Bregman “el sistema capitalista está destruyendo el plantea con sequías, incendios, contaminación. Aun así proponen el camino de profundización del saqueo de bienes naturales”.

Milei, en tanto, nombró que el desarrollo viene de la mano de libertad económica. “Los países más libres son más ricos que los reprimidos. En materia de longevidad, en países más libres viven 20% más”.

Por su parte, Bullrich increpó a Massa al afirmar que “para que Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar”.

Por último, Schiaretti instó al desarrollo con salud, educación, trabajo digno y vivienda propia, “todo lo contrario a la obscenidad de Insaurralde y Chocolate”.

