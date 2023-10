sábado 07 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

Uno de los hechos más trágicos del ser humano y, generalmente, sin una explicación valedera en la mayoría de las veces, es el suicidio; es decir, una persona decide quitarse la vida utilizando los más diversos métodos, ya sea arrojándose desde lo alto de un edificio; desde un puente; utilizando armas de fuego o armas blancas; ingiriendo veneno o haciendo uso de una soga; y por Dios, que esto no sea tomado como una apología o instigación a cometerlo, pues sólo se trata de analizar de alguna manera éstos hechos desgraciados. Prueba de ello, es que esta clase de muerte no es privativa de ningún estamento o franja social en particular, pues se dio entre artistas, periodistas, profesionales médicos que conocen más que nadie el valor de la vida, y hasta entre Presidentes o Jefes de Estado (Ejemplo: Getulio Vargas de Brasil; Alan García de Perú o hasta el propio Hitler en Alemania, etcétera).



Hacen muchos años, cuando me desempeñaba como Jefe de la Comisaría de Wanda, una tardecita llegó una señora de una familia muy conocida y pionera de la zona, dando cuenta que su esposo había almorzado, luego tomó una escopeta y se internó en un monte diciendo iba a cazar palomas, pero transcurridas varias horas no regresó ; el encargado de guardia, un sargento antiguo me pidió para hablar a solas, cerré la puerta y lo escuché: “Jefe, ése tipo se habrá suicidado; el abuelo de la familia se suicidó; el padre también se suicidó hace algunos años, y éste habrá hecho lo mismo”; efectivamente, ese mismo día un poco más tarde lo encontramos sin vida y con un disparo de escopeta en la boca; el hombre tenía esposa e hijos, buena posición económica y no padecía ninguna enfermedad; las causas de tal determinación nunca lo supimos, pero hasta llegué a escuchar a algún poblador, decir que el suicidio es “hereditario”, francamente me cuesta creer.



Hacen unos veintidós años más o menos, tuve que observar en vivo y directo, como una joven adolecente se arrojaba desde lo alto de un edificio en pleno centro de la capital; había llegado desde otra provincia, aparentemente con problemas con sus padres y la incomprensión de una hermana debido a sus adicciones; nada se pudo hacer para evitar tan trágico final de ésta niña. Por otro lado, recuerdo un hecho acaecido en Villa Lanús de esta ciudad, que me llamó poderosamente la atención por su forma; allí, una señora joven que aún no había cumplido cuarenta años, cerró con llaves su casa desde adentro; subió a una mesa, ató una soga al techo y a su cuello y, pateando la mesa se dejó caer; ahora, lo curioso del hecho fue su preparación, pues esta señora hasta dejó una carta manuscrita que entre otras coas rezaba: “ el equipo de música es para el César; la moto es para la Jenifer, y a partir de ahora, nadie más va a poder vivir en esta casa” (textual). Hablando con un psicólogo de la institución me decía que casi siempre, el suicida da señales o avisos, que es un proceso que va madurando, donde la persona está pidiendo ayuda de alguna manera, pero cuando no lo logra, se rompen los vínculos afectivos, su autoestima desaparece y la vida pierde todo sentido. Por eso me permito humildemente recomendar, hay que acompañar a nuestros “viejos” para que no estén tan solos en sus últimos años; acompañar y preocuparse por nuestros hijos, sobre todo a los adolescentes que cargan tantos conflictos propios de la edad; valorar y reconocer a nuestras parejas respetando y reconociendo sus gustos y preferencias; etcétera; porque al final comprobamos una vez más lo cierto de aquello que dice: “En la vida todo tiene solución, menos la muerte”.