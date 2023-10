Este domingo se juega el clásico garuhapeño

jueves 05 de octubre de 2023 | 12:00hs.

Un nuevo clásico garuhapeño mantiene expectante a toda una localidad. Es que, este fin de semana se enfrentan Mandiyú y Atlético Garuhapé en la cancha Municipal y seguramente, va a haber un clima festivo y va a congregar a mucho público de ambos clubes.

Este domingo, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Puerto Rico, el Club Mandiyú será local ante Atlético Garuhapé, encuentro a desarrollarse en la Cancha Municipal de la ciudad por la zona B del campeonato. El ‘verde’ garuhapeño, está segundo en el grupo, mientras que, su eterno rival ubicado en el tercer escalón y lo separan cuatro puntos.

Además, por la zona A, el líder el Club Jardín América, que viene de dos triunfos consecutivos, recibe en su casa a Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya y quiere estirar la distancia a su inmediato perseguidor el Club Timbó, que está a dos unidades en la tabla de posiciones.

Todos los partidos de la novena fecha:

Zona A:

Club Jardín América vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, domingo 8 de octubre 17 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Belgrano de El Alcázar, domingo 8 de octubre, 16 horas

Club Papel Misionero de Capioví vs. Club Timbó de Jardín América, domingo 8 de octubre 17 horas

Zona B:

Club Mandiyú vs. Atlético Garuhapé, domingo 8 de octubre 17 horas

Atlético León de Puerto Leoni vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 8 de octubre 17 horas

Libre: Atlético Hipólito Yrigoyen

Tabla de posiciones:

Zona A:

Club Jardín América 18 puntos (+8)

Timbó 16 puntos (+5)

25 de Mayo 12 puntos (+1)

Papel Misionero 8 puntos (-4)

Belgrano 7 puntos (-3)

Asociación Helvecia 7 puntos (-7)

Zona B:

Atlético León 16 puntos (+14)

Mandiyú 12 puntos (+2)

Atlético Garuhap´8 puntos (+2)

Atlético Demisiones 5 puntos (-3)

Atlético Hipólito Yrigoyen 4 puntos (-15)