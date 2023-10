miércoles 04 de octubre de 2023 | 16:00hs.

Pasaron más de 12 horas de la tormenta pero Roberto Juan de los Santos todavía retiene todos los detalles de lo vivido anoche pasadas las 21, cuando sintió que el cielo caía sobre su casa en Mártires.

El pueblo en la zona Centro de Misiones -a escasos 30 kilómetros de Oberá- fue uno de los más perjudicados por el fenómeno que también golpeó en Posadas, algunos barrios de la Capital del Monte y otros en el Alto Paraná.

La tormenta fue sectorizada y donde cayó dejó huella al pasar con grandes granizos.

En diálogo con El Territorio Roberto dijo que nunca vio algo así y en apenas minutos la granizada destruyó el techo de su casa.

“Hay bastante daño en el techo porque cayó mucho, pasó de granizo a piedra”, contó el hombre de 68 años que agradeció a Dios porque no hubo daños físicos y destacó que ya habían comenzado a recibir asistencia municipal con chapas de cartón y algo de mercadería.

“A las 20.30 comenzó todo, fue medio rápido. Duró unos diez o quince minutos la caída de granizo. Pero parecían huevos de gallina, jamás vimos algo así. Voy a cumplir 68 años y nunca vi algo así, siempre vi en las noticias que dicen cuando caen piedras del tamaño de una naranja pero en otro pueblo, acá nunca se vio esto”, explicó.

Cuando empezó ya estaba durmiendo. “Ahí sentí unas piedras por mi lomo y salimos rajando, como tenemos algunas chapas de zinc que conseguí con mi sudor corrimos para esa parte”, contó sobre cómo actuó cuando la tormenta arremetía sobre Mártires.

“La parte de techo de cartón se rompió todo, una parte que mide 5x3. Ojalá nos ayuden con chapas de zinc porque somos todas familias muy pobres”, señaló.

Alrededor de 50 familias fueron afectadas por el granizo, la lluvia y el viento. En la recorrida de este medio en la tarde de hoy se observó que una franja del pueblo fue la más perjudicada y personal de Energía de Misiones trabajaba en la zona, en el tendido eléctrico. A su vez las familias recibieron ayuda municipal y del Gobierno provincial.

“Todo mojado”

María Inés Camargo está embarazada y ya casi en fecha de parto. La mujer vive con su pareja Leandro Zarratea y dos hijos muy pequeños.

Según contó ayer había ido hasta el Samic obereño con derivación de parto pero ante la falta de dilatación se resolvió darle el alta. Al llegar a la casa el temporal cayó con fuerza.

“Quedamos con todas las cosas mojadas. Yo tengo epilepsia y fue muy grande el susto que tomé con esta tormenta. Mis chicos ya estaban durmiendo cuando pasó todo. Ahí me levanté para lavarme y hablar con mi esposo y ahí cuando le dije que caía granizó me dijo: ‘anda ya a cubrirte que esto se viene peor’”, detalló.

Terminaron en un Salón de Usos Múltiples (Sum) cercano al cuartel de bomberos donde pasaron la noche.

“Eran grandes los granizos, a mí me cayó uno pero a mi nenito le cayeron dos en la espaldita. Nos cubrimos con frazadas, fue la peor tormenta vimos, es la primera vez que vivimos algo así”, sostuvo la mujer.

“Eran piedras grandes, después de eso ya no hubo manera de dormir”

Rosendo Marquez (31) vivió de cerca en 2009 el tornado de San Pedro. En ese entonces el muchacho trabajaba en la tarefa de yerba mate y se salvó de milagro. Anoche en Mártires, donde vive actualmente, revivió los peores temores.

“Eran piedras grandes, unas piedronas”, dijo sobre la granizada que cayó. El fenómeno duró varios minutos pero el temor lo acompañó toda la noche, hasta el amanecer. “No hubo más manera de dormir ni nada, el techo quedó así”, explicó a El Territorio mientras mostraba los daños en la estructura de la vivienda.

“Calculo más o menos unos 40 minutos que duró todo, fue fuerte, repentino, de golpe. Apareció de la nada y así, después de un rato, se estrelló todo y pasó”, contó sobre el fenómeno al que calificó como “extraño”.

“Esto es como resucitar lo que pasó allá en San Pedro, en aquel entonces no me perjudicó a mí, pero sí a otras personas. Ahora con la ayuda que ellos me traen voy haciendo lo que puedo, entiendo también que el municipio tiene mucho trabajo en esta situación con los vecinos. Pero confío en que vamos a salir adelante”, finalizó.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Meteorología de Prevención de Riesgos de la Naturales de la Municipalidad de Posadas (ex Opad) mantienen las alertas de nivel amarillo por tormentas para el este de Corrientes y Misiones.