Quitita Moreira y un merecido reconocimiento por su aporte a la historia y la cultura

martes 03 de octubre de 2023 | 16:15hs.

Esta mañana el Concejo Deliberante de Oberá entregó un reconocimiento a Rosa Ema Peruzzo de Moreira (más conocida como Quitita Moreira), por su trayectoria y aporte a la cultura e historia obereña.

Luego de la lectura de su extenso currículum, donde se destacaron incontables actividades literarias, como escritora participando y publicando varias antologías; siendo jurado a varios concursos de prosas y poesías, provinciales y nacionales; recibiendo múltiples distinciones a lo largo de sus 90 años, por su considerable recorrido en distintas instituciones culturales, resaltando su voluntad de colaborar con la ciudad para salvaguardar la cultura y las letras; Quitita recibió el merecido reconocimiento. Con la humildad que la caracteriza señaló que "es algo inesperado, generoso e innecesario".

"Yo me enteré ayer recién y en realidad quería escapar al momento, porque me parecía que no cabía y sin embargo acá estoy. Les agradezco a todos y a todas mis amigas que han venido, se enteraron todas antes que yo, porque yo no quería decirle a nadie, porque me parece que es demasiado este reconocimiento, hay mucha gente que hace lo mismo, en fin. Me dejó muy intrigada y realmente ahora sé que tengo 90 años. Eso me impresionó también porque yo hace mucho tiempo que sabía, pero no me imaginaba que tener 90 años significaba algo más", indicó emocionada.

"Desde mis hijos que insistieron, yo no sabía por qué, si todos los años es igual y bueno, me hicieron la fiesta y ahora esto que fue inesperado realmente. Estos reconocimientos no sé, me parecen demasiado. Hace 50 años que yo estoy acá y nunca hubiese imaginado una cosa semejante", expresó Quitita.

Frente a parte de su familia, muchos amigos y autoridades, eligió recordar a gran parte de las personas que estuvieron a su lado en todo el trayecto recorrido incentivando la cultura obereña: "Agradezco a todas mis amigas, mis amistades, y mucho tiene que ver la Feria del Libro, tienen que ver todas mis amigas, todas las escritoras y escritores, que me tienen así porque creen que yo les ayudo. Les agradezco muchísimo, los quiero mucho, sin ustedes no estaría acá, muchas gracias", finalizó.