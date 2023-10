Repudio de dirigentes políticos y de DDHH a Milei por negar los 30.000 desaparecidos

lunes 02 de octubre de 2023 | 16:55hs.

Funcionarios, dirigentes políticos y organismos defensores de derechos humanos repudiaron hoy las expresiones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien volvió a negar el número de 30 mil desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y definió como "excesos" los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, durante su exposición en el debate de ayer en Santiago del Estero.

"Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio", respondió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a las afirmaciones del candidato de LLA. La referente de los Derechos Humanos instó al pueblo a "despertar" porque una persona como Milei, que "mancha la historia de nuestro país, no tiene que ser presidente".

Carlotto opinó que "no se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero" acerca de que durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, fueron detenidas y desaparecidas 30.000 personas y no "8.753", como aseveró Milei durante el debate. "Dice 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son. Esta mentira permanente. Si bien su comportamiento fue respetuoso en cuanto a su voz, todo lo demás fue vergonzoso", expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Milei volvió a negar hoy la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos y sostuvo que ese número no puede ser considerado parte de un consenso de la democracia porque, a su criterio, "mentir es grave" y "una aberración". El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, criticó que Milei cometió un "agravio" cuando negó que hayan sido 30.000 los detenidos desaparecidos y llamó "excesos" a los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen militar.

Rossi recordó que un documento desclasificado por el Departamento de Estado estadounidense estableció que en 1978 la dictadura argentina reconoció que "habían hecho desaparecer a 22.000 argentinos y argentinas". "Entonces, si en tres años hicieron desaparecer a 22.000, uno puede determinar ese número de 30.000. Pero lo utilizan para descalificar la lucha de los organismos" de defensores de los derechos humanos, dijo Rossi.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que le "preocupa" que Milei haya negado los "delitos tan aberrantes" cometidos por la última dictadura militar. "Por lo que significó la dictadura militar, no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica, preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes", expresó el funcionario por medio de su cuenta de la red social X, ex Twitter.

También la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, repudió "la negación del titular de LLA (por Milei) del terrorismo de Estado" y cuestionó que el candidato ultraliberal "haya hablado igual que (Jorge Rafael) Videla y (Eduardo Emilio) Massera diciendo que hubo una guerra y se cometieron excesos".

"Repudio que ignore la jurisprudencia de nuestra justicia", añadió, en referencia a dichos de Milei en el debate presidencial, en el que equiparó los crímenes imprescriptibles ejecutados desde el aparato estatal con las acciones de las organizaciones guerrilleras: dijo que en ambos casos se trataban de "delitos de lesa humanidad".

Lo que dijo la Justicia

Para la Justicia argentina, las acciones represivas del Estado durante la dictadura 1976-1983 constituyen crímenes de lesa humanidad mientras que los delitos llevados a cabo por las organizaciones armadas no pueden ser encuadrados del mismo modo, como lo sostuvo la Corte Suprema en varias causas y como lo recordó recientemente la jueza federal María Servini, en un fallo de hace un mes.

Las definiciones de Milei sobre Derechos Humanos, entre ellas su frase sobre el número de los desaparecidos, incluso fueron criticadas por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien aseguró que el accionar de la dictadura "no es un tema de números". "Matar 8.000 personas o 30.000 es una barbaridad. Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura", replicó Bullrich.

Durante el debate, y mientras Milei negaba el número de 30.000 desaparecidos, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó a cuidar "el legado de Memoria, Verdad y Justicia" como "desafío a 40 años" del retorno democrático.

Apenas finalizado anoche el debate, en su cuenta personal de X, el presidente Alberto Fernández opinó que "resulta insostenible" que "alguien", en este caso Milei, "siga negando y justificando la dictadura genocida". También las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazaron las afirmaciones de Milei.

"No fueron 'excesos'. No fue 'una guerra'. Fue terrorismo de Estado. La cifra está abierta porque aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y porque hay cosas que aún no sabemos. Esta denuncia abierta es una cuestión de derechos humanos. Memoria, verdad y justicia", expresó AI por medio de su cuenta de X. Por la misma red social, el CELS dijo indicó que Milei "usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus crímenes: 'guerra' y 'excesos'. Busca enmascarar una verdad".

Al respecto, citó la historia de vida de Daniel Santucho Navajas, el nieto 133 al que en julio pasado le fue restituida su verdadera identidad tras haber sido apropiado durante la última dictadura.