El debate del debate

domingo 01 de octubre de 2023 | 6:00hs.

El país tendrá este domingo dos hechos que concentrarán al máximo la atención del pueblo argentino. Uno, se desarrollará casi a la hora de la sobremesa, será a las 14 el inicio del Superclásico de todos los tiempos en materia de fútbol, ya que se enfrentarán Boca y River por la Copa de la Liga Argentina. Será tan importante la previa, como los resultados y los posteriores memes que deberán soportar los fanáticos del equipo que pierdan este encuentro; también cabe el empate. Si bien, una derrota no implicará perder un campeonato -como ocurrió en otras ocasiones-esta vez, solo será para sumar puntos en el campeonato en desarrollo. Pero, desde ambos bandos, lo importante será salir con la frente en alto. Lo mismo sucederá siete horas después, pero no será un choque deportivo sino de opiniones. Se trata del primer debate presidencial del año, ya que el próximo domingo se hará otro similar y si hay segunda vuelta, los candidatos debatirán ideas frente a frente por tercera vez. Hoy serán cinco los participantes, es decir aquellos que lograron superar el 1,5% de votos favorables en las elecciones Primarias. Hay tres favoritos con más chances camino a la presidencia según las encuestas, en el siguiente orden Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). Hay otros dos más rezagados, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad). Para el debate presidencial, que se viene desarrollando desde el 2016 en el país, los cinco candidatos tendrán igual tiempo de participación e intervención y podrá seguirse mediante transmisión televisiva y radial, que se replicarán en todas las plataformas. Casi en simultáneo en celulares y tables, también se irán cargando las repercusiones. En definitiva, la política tendrá su primer gran show y los ciudadanos más politizados, comprarán pochoclos y aportarán sus miradas en las redes, para cuestionar o aplaudir cada intervención. Esto será apenas cuando los candidatos comiencen a dar a conocer sus propuestas y plataforma electoral y abordar los temas en debates sobre economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. Si bien, hay coincidencias entre los analistas que los debates no tienen la capacidad de influir sobre los votos de manera definitiva, también es cierto que cualquier error grosero, gestos verbales o corporales o reacciones imprevistas, pueden jugar en contra del candidato y quedará en la memoria colectiva, como ocurrió con aquel primer debate televisivo desarrollado en 1960 en los Estados Unidos, entre Richard Nixon del Partido Republicano y el senador John F. Kennedy. Este último se preparó a fondo y cuidó más su imagen y Nixon, que salía de una internación médica se lo vio cansado, transpirado. nervioso, sin fuerza y resultó un perdedor, primero ante los ojos de los televidentes y luego en las urnas. Como se dijo en la actualidad resulta más difícil, porque los candidatos además de estar más habituados a las luces televisivas, saben que en el marketing político actual se incluyen el cuidado de la imagen, que suele resultar clave en la percepción de los votantes. Para los aspirantes a la Casa Rosada y por estar instituido el debate por ley, representa un escalón más de la actual campaña electoral. Si bien es cierto que gran parte de la ciudadanía ya tiene en mente su voto, pero al existir ínfimas diferencias entre los tres principales contendientes, un error grosero, le podría provocar gran perjuicio al que comete y sumar al adversario. También los que están más rezagados pueden lanzar preguntas comprometedoras a los que van primeros en las preferencias, ya que habrá un bloque de preguntas cruzadas en donde cada candidato, podrá formular pregunta directa a los otros aspirantes a la presidencia, quienes a su vez tendrán cinco derechos a replica para utilizar durante toda la jornada. Las respuestas, los silencios, las dudas o eventuales reacciones, serán además analizados desde que comienza el debate del debate, que se producirá mediante el uso de las nuevas tecnologías y pantallas disponibles utilizadas en simultáneo que permitirán multiplicar las audiencias y con ellas, las repercusiones con elogios o críticas. Por lo tanto, cuando se apaguen las luces de los estudios de televisión y concluyan las dos horas previstas del debate, en las redes sociales proseguirán las chicanas, las bondades, capacidades o inseguridades de los candidatos. También los trolls, tendrán hiperactividad para instalar dudas o intentar desprestigiar al oponente.

Previa y renuncia

La previa del debate también importa y se juega mucho. Por el lado de Milei, después de estar desaparecido los últimos días, apareció ayer en Santiago del Estero para la prueba del debate sonriente, generando ruidos, títulos rimbombantes y ataques contra Patricia Bullrich en el programa de Alejandro Fantino en su vuelta a la televisión, con el objetivo táctico de marcarle la agenda, sacarla de eje y que ocupe su tiempo en contestarle. Mientras la candidata de Cambiemos que tiene su plan establecido y ensayado con asesores, se verá si puede surfear los ataques libertarios y cumplir su objetivo de desestabilizarlo. Por el lado de Sergio Massa todo venía encaminado con orden en la campaña y sumando apoyos a su candidatura, hasta que ayer por la tarde explotaron las redes por la publicación de fotos y videos del viaje a Marbella del jefe de gabinete de PBA, Martín Insaurralde. Se lo vio junto a una modelo conocida, desplegando lujos y ostentación en un yate por el Mediterráneo, en medio de la crisis argentina. Por el escándalo terminó renunciando anoche, al afectar al espacio político en el proceso electoral, un desenlace previsible tras el gran revuelo causado y luego de conocerse que desde un importante sector del kirchnerismo le enviaron el mensaje que si no renunciaba lo cesarían en el cargo, porque cada minuto que pasaba lo perjudicaba a Kicillof. Anoche también se evaluaba en UxP el daño causado en las campañas de Kicillof primero y en segunda instancia, a la de Massa.

Segunda vuelta

En cuanto a la foto del momento, el consultor Gustavo Córdoba, titular de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, da por sentado que estas elecciones se definen en noviembre. Ello al analizar que aumentó la imagen negativa de Milei y si bien sigue estando primero en la intención de votos, en los últimos días se estancó, no baja, pero dejó de crecer, por lo que no le alcanzarían los porcentajes para evitar una segunda vuelta, donde definiría con Massa. Sobre el candidato de UP, afirma que mostró una mejora relativa, pero a su vez, planteó que los nuevos datos inflacionarios y de pobreza lo limitan. Pero también, hay que decir que esta semana Massa consiguió sumar porotos a su favor, con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, y pidió igual acompañamiento para que se apruebe en el Congreso el proyecto que envió el Ejecutivo para devolver por ley el IVA a sectores de menores ingresos. Hizo los que todos prometían, pero nadie había concretado hasta ahora y de paso, se ganó el acompañamiento de los trabajadores, como ocurrió con los sindicatos.

El consultor cordobés al analizar la realidad de Bullrich, observó una situación más dramática al plantear la casi certeza de que esta candidata quedaría fuera del balotaje. De ser así, generaría graves consecuencias para el espacio. Las conclusiones de Córdoba no son menores, porque fue justamente él junto a Mario Riorda, quienes habían estimado -con mucha antelación- el escenario de tercios que se venía en la Argentina, como efectivamente ocurrió hasta ahora. También su mirada es concordante con las proyecciones de la mayoría de las encuestas que sostienen que es Massa quien le saca ventajas a Bullrich. Esto es que el candidato de UxP, definiría la presidencia con el candidato de La Libertad Avanza, en un final abierto. De lo que se observa de las últimas encuestan, dan en promedio unos 34 puntos para Milei, 29 puntos para Massa y con 25 puntos la ubican tercera a Bullrich.

Un golpe para Juntos por el Cambio

Como se indicó quedar fuera de carrera a Bullrich le implicaría un duro golpe a la supervivencia de Juntos por el Cambio. Uno de los socios, la UCR, hace tiempo viene molesto por el ninguneo, como ocurrió también en Misiones donde solo le quedó un candidato para el Parlasur por el Centenario partido, donde la incomodidad que ello representa muy pocos ya lo ocultan. Tampoco la candidata estaría generando motivación para que la acompañen, incluso dentro el PRO, donde Horacio Rodríguez Larreta solo aparenta apoyo, como muchos otros dentro del espacio. Para empeorar tal escenario, Mauricio Macri coquetea con Milei y juega de esta manera a dos puntas con Bullrich a quien decía defender y proteger. Esta semana, estuvo en Misiones el senador nacional Alfredo De Angeli con la intención de darle impulso a la situación compleja en que se encuentra la candidata a presidente de JxC.

Apoyo a Schiaretti

Quien también recibió apoyo de parte de referentes de Misiones del mismo espacio, fue el candidato a presidente por “Hacemos por nuestro país”, Juan Schiaretti. Fue cuando este aspirante a la Casa Rosada dio a conocer sus propuestas ante referentes de las 24 Cámaras de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (Faima), encabezado por el eldoradense Román Queiróz y con el acompañamiento de Abel Motte y José Cabral, integrantes del equipo de campaña en Misiones. El cordobés dio a conocer un plan de gobierno con una orientación dirigida a estabilizar el país en el corto plazo, buscando promover las exportaciones simplificando el tipo de cambio y diferenciando aranceles para bienes de capital e insumos de los productos finales.

Desde Misiones salen a buscar votos a Massa

Desde Misiones el Frente Renovador inició una fuerte militancia a favor del candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En dos reuniones, una con funcionarios y otra con todos los intendentes, pidieron ir en busca del voto casa por casa, recordándoles que está en juego el destino de sus propios municipios y, por lo tanto, de la provincia. Ello al sostener que Massa es el único garante de continuidad del esquema de coparticipación federal y, por lo tanto, contrastando con el planteo del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien de resultar electo puso en duda la continuidad de tal distribución de recursos a las provincias y, por lo tanto, a los municipios. Por eso, se intensificó la campaña a favor de la boleta completa encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, además de dar impulso a los candidatos a senador y diputados, Carlos Arce y Daniel Colo Vancsik, que por ser de la renovación ya recibieron fuerte apoyo por igual en mayo como en agosto. En las últimas semanas se ve con mayor intensidad cómo la Renovación sale a militar por la boleta completa, porque según ellos, se pone en juego el modelo de país inclusivo, en el que Massa demostró siempre mucha empatía con Misiones, concretando muchos proyectos y otros que están a punto de cristalizarse. Justamente el pasado domingo en reunión de mandatarios del Norte Grande del que fue parte el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Economía y candidato realizó importantes anuncios en materia energética para las regiones del NEA y NOA y, adelantó que de llegar a presidir el país después del 10 de diciembre, implementará un nuevo sistema de coparticipación. Es decir, como planteó el gobernador misionero, el modelo de UP es muy distinto a quienes plantean que las inversiones en las provincias son un gasto.

Inversiones en seguridad

Esta semana, además de entregar recursos a los intendentes y un centenar de nuevas unidades para las fuerzas de seguridad de toda la provincia, el Gobierno de Misiones sorprendió de manera positiva con la puesta en marcha del Centro Integral de Operaciones 911. Durante la inauguración del edificio de cinco pisos ubicado sobre la calle Córdoba de Posadas, se pudo apreciar la incorporación de modernas tecnologías para monitorear las 2.500 cámaras repartidas en todo el territorio y recursos humanos calificados formados dentro de la provincia. Por lo explicado por las autoridades a cargo del moderno centro de control, con la habilitación de la dependencia se cuadriplicó la capacidad operativa de brindar seguridad al ciudadano, como parte y razón de ser del Estado. Desde allí se monitorea desde un botón de pánico en cualquier punto de la provincia y el país, hasta el seguimiento para resolver delitos desde las cámaras. Con esta nueva apuesta e inversión, Misiones sigue a la vanguardia de la seguridad en la región.