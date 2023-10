El mundo está loco, loco, loco… Parte VII

domingo 01 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Hoy deberíamos continuar con nuestro recorrido por la historia de las formaciones imperiales que llegaron hasta nuestra época y que fueron la matriz de la cual surgieron las potencias que se disputan la hegemonía internacional. Pero, voy a hacer un paréntesis para ocuparme de la situación presente y del lugar de Argentina y América Latina en esta coyuntura. Luego, retomaré nuestro itinerario. Respondo así a las sugerencias de algunos lectores que agradezco mucho. Estamos en un mes en el que se juegan muchas cosas en nuestro país y que tendrán repercusión en nuestros aliados de América Latina. La configuración del mundo actual es de tal magnitud y complejidad que es muy difícil abarcar todos sus aspectos en una síntesis breve. Estamos redefiniendo y reconfigurando el tablero de ajedrez mundial, pero, con la particularidad que no sólo se está jugando con intensidad desconocida, sino que además, las reglas de juego son alteradas continuamente y adaptándolas a los intereses de cada estado o bloques de estados, mientras que la arquitectura jurídica de las Naciones Unidas y otras organizaciones de magnitud similar, son ignoradas o tergiversadas con discursos justificatorios muy alejados del espíritu del orden creado para evitar, precisamente, un desborde de proporciones globales. Algunos autores hablan de “desorden mundial”. Este panorama no puede generar otra cosa que incertidumbre. Los imperios de la edad moderna comenzaron su expansión con la esclavitud, en el marco del capitalismo mercantilista naciente. Pero la evolución histórica condujo a luchas interminables para poner fin a esa etapa siniestra de la humanidad. Hoy, las posibilidades de sustentación del capitalismo, sin distinción de la potencia política que lo respalda, sea norteamericana, rusa, china o europea es la causa de todos los conflictos, guerras tradicionales o nuevas “guerras híbridas”. La disputa por lo recursos está llegando a un clímax explosivo. Nunca existieron tantos arsenales con armas de destrucción masiva y tampoco la humanidad debió enfrentar una crisis ecológica que, a esta altura, sólo pueden negar los necios que no quieren renunciar a su situación de privilegio. Economía, armas, recursos y ecología son cuatro palabras clave. Y sobre esta realidad desoladora, está sentado en su trono el sistema financiero internacional, que pretende imponer una hegemonía que el viejo capitalismo productivo está cediendo. Una de sus más poderosas armas ha sido el neoliberalismo, que no es nuevo ni es liberalismo. Es solamente la estrategia que deja en libertad al capital financiero para dominar a todos los pueblos. Los argentinos y otros hermanos ya hemos probado este avasallamiento de nuestras autonomías y proyectos de desarrollo. Ya hemos padecido el intento de imponer el individualismo egoísta por sobre la solidaridad y la justicia social que ahora es negada de la manera mas banal e infantil, y muy destructiva. El grave problema de nuestras sociedades de desarrollo fallido, por las sucesivas interrupciones dictatoriales o de gobiernos obedientes a “la voz del amo”, es la existencia de los caballos de Troya que actúan como quintas columnas siempre dóciles. Hay un ejemplo histórico muy impactante y poco conocido, que puede servir de prototipo y comparación con algunos políticos actuales. Me refiero a las gestiones de Alvear ante la corona británica para que nuestro país formara parte de ese imperio, adoptara sus leyes y formas de vida; reconociera la monarquía inglesa, etcétera. Todo completo. Eran casi un ruego. Se pueden leer las cartas que Alvear enviara a Lord Castlehereagh y otros importantes políticos ingleses. Cientos de calles y plazas en todo el país lo recuerdan como a un gran prócer. Pero se olvidan de su hostilidad y animadversión hacia San Martín (compartida por Rivadavia) y sus infinitas contradicciones hasta entrevistarse en EE.UU., nada menos que con Monroe el autor de la famosa doctrina de opresión hacia América Latina. Cervantes hablaba de la historia como maestra de la vida. Y Marx, no Carlos, sino Groucho, proponía cambiar de convicciones a pedido de los interlocutores o la especulación coyuntural. ¿Les parece algo actual? Si, lo es. En el karma de la mentalidad neocolonial todo es posible. Basta recordar “las relaciones carnales” con el Imperio. Ahora, algunos candidatos nos hablan de romper relaciones con todos los gobiernos “socialistas”, entendiendo por tales a aquellos estados que creen en la justicia social, la solidaridad, el crecimiento con desarrollo, la inclusión social, el estado de bienestar, la educación y la salud públicas, etcétera. En realidad, quedan en el mundo muy pocos países que puedan denominarse socialistas o comunistas en sentido estricto. Quizá Corea del Norte y alguno más. Todos han adoptado, desde las grandes reformas chinas de Den Xiao Ping, un modelo híbrido con capitalismo y justicia social. El liberalismo auténtico no es enemigo de algo así. Pero, el neoliberalismo, que es la gran apuesta del capitalismo financiero, se ha convertido en una aplanadora de todos los derechos duramente conquistados en casi todo el mundo, con su tendal de miseria, hambrunas, migraciones incontrolables, desocupación y una violencia que amenaza con convertir al siglo XXI en algo similar al anterior, que fue el mas sangriento de la historia humana. Si Adam Smith, padre del liberalismo, viviera, sería el mas anti-neo-liberal. Leerlo sorprende. Su oposición a los monopolios es absoluta y su sensibilidad social no tiene relación alguna con el desprecio a todo gobierno popular, llamado despectivamente “populismo”. El creía en la necesidad del Estado; concebía la sociedad (por primera vez) como una organización de múltiples interrelaciones y no aceptaba el capitalismo accionario por considerarlo rentista y parasitario. Hoy sabemos que la libertad absoluta no es posible y que lo importante es establecer si la política (el pueblo) posee el poder o lo poseen los monopolios y redes financieras mundializadas, con el respaldo de las armas mas aterradoras. Argentina debe pensar en sus aliados latinoamericanos (Mercosur, Unasur, Celac y ahora los BRICS junto a Brasil) y operar de una buena vez aplicando un principio muy nuestro sustentado tradicionalmente, entre otros, por Roque Sáenz Peña y gobiernos sucesivos: la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Comerciar con todos de acuerdo a nuestros intereses y defender y valorizar nuestros recursos más estratégicos y vitales. Hoy no existe tampoco en ninguna parte del planeta un mercado totalmente libre. Sólo hay proteccionismo, bloques, resquebrajamiento de la unipolaridad hegemónica, reconfiguración multipolar y muchos otros cambios. Argentinos a las cosas, decía Ortega y Gasset. Hoy esas “cosas” están también en todo mundo. Argentinos a votar. El sufragio es el arma mas noble y la única que legitima al poder. Y pensemos que no votamos solamente por razones exclusivamente nacionales, sino que el voto posee efectos internacionales y geopolíticos.

Por Roberto Carlos Abínzano

Profesor Emérito Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones