“Arrojo y coraje para servir”

sábado 30 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

En más de una oportunidad, desde este espacio, hice mención a la variedad de acciones y hechos en los que el policía debe intervenir a diario, estando de servicio, y aún estando franco servicio, pues el “Estado Policial” no se pierde en ningún momento; es más, el policía recibe en sus haberes un adicional que establece “dedicación exclusiva”; por lo tanto, debe saber que está obligado por ley a actuar ante la presencia de un hecho que viole las normas legales, y si no lo hace, está incurriendo él en un delito (Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público).Ahora bien, todo lo que un efectivo policial realiza o ejecuta en cumplimiento del deber, debe hacerlo con convicción y verdadera vocación de servicio, sin esperar nada a cambio; ni agradecimientos, ni reconocimientos, ni remuneración económica, etcétera, pues debemos saber que el largo camino del policía está plagado de renunciamientos, sinsabores, privaciones e indiferencia, y las mismas personas que reprochan, se burlan e insultan a un policía, son los primeros en acudir a la fuerza pública ante el menor inconveniente que se les presenta.

Por eso, el hombre o mujer policía, debe cultivarse permanentemente, para, llegado el caso, actuar con sapiencia, aplomo y prudencia, para no tomar medidas apresuradas, que luego deban ser corregidas; y sobre todo con educación y firmeza. En una oportunidad, cuando trabajábamos en la comisaría de Capioví, tomamos conocimiento que un niño de apenas tres años de edad, había caído a un pozo de agua de una casa ubicada a pocas cuadras; el niño siempre observaba a su madre sacar el agua con un balde a través de un molinete y en un descuido quiso hacer lo mismo; lamentablemente cuando nos dieron aviso del hecho, ya había transcurrido más de media hora; en el lugar varios vecinos intentaban rescatar a la criatura con una soga y ganchos pero sin éxito; apenas arribamos, un agente sin dudarlo, se quitó el uniforme, quedó solo en ropa interior y sujetándose únicamente con una piola, descendió y se zambulló en las oscuras aguas, encontrando el cuerpo inerte del niño ya fallecido; no fueron pocas las voces de reproches que escuché en ése momento, ¡la policía había demorado mucho!!, en estos momentos de tanto dolor, es preferible mantenerse en silencio. En otra oportunidad, trabajábamos en Iguazú (Villa Alta), y frente a la comisaría, existía un pequeño kiosco donde una señora mayor, a quien todos llamábamos “La Abuela”, vendía diversos formularios de residencia, convivencia, exposiciones, etcétera que la ayudaban en su sustento y que la gente necesita tramitar en la dependencia. Un mediodía de un caluroso verano, observé desde mi despacho, que desde la vereda del frente, “La Abuela”, tomada de un poste de luz lloraba y pedía auxilio; la guardia en pleno acudió corriendo y constatamos que un pequeño nieto de la señora, de tan solo cuatro años, había caído a un pozo negro (letrina); inmediatamente, uno de nuestros hombres no dudó, arrancó algunas tablas del piso y se introdujo en medio de la inmundicia, rescatando al pequeño que prácticamente solo tenía su cabecita fuera de la superficie; tanto el menor como nuestro hombre, fueron trasladados al hospital Samic de Iguazú, donde se les aplicaron antitetánicas y quedaron algunas horas en observación, por suerte sin mayores consecuencias. En esta oportunidad, el accionar de nuestros agentes fueron reconocidos y valorados; ¡y en buena hora! Ello sirve para incentivar, y alienta a continuar trabajando con arrojo y coraje para servir.



Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado