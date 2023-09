Las gurisas invisibles

jueves 28 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

U

na de las cosas que más me fascinó del bello barrio posadeño de Itaembé Guazú son sus calles atestadas de gurises de todas las edades que corretean libremente sin supervisión adulta. Me recuerda a mi infancia en la que andaba bicicleteando y pateando sin rumbo fijo, jugando a la escondida o al ring raje con mi banda de amigos. Las calles eran nuestras, no había miedo de salir y el mayor peligro que podía acontecer era resbalar en la bici con el verdín de las esquinas y pelarte el brazo en la caída. ¡Qué épocas!

Hoy, en Itaembé Guazú (y tal vez en otras zonas de Posadas) eso sigue existiendo y aunque a priori esto parece un llanto nostálgico, significa mucho más que eso. Hay bastantes estudios de urbanistas que mencionan la importancia de espacios donde los niños y niñas puedan jugar libremente, es decir, sin la mirada de su familia e incluso sin la necesidad de espacios propios como plazas con juegos. Según ellos, circunscribir los espacios de juego a lugares puntuales termina generando que el niño o niña tenga que adaptar sus juegos a lo que se propone en dicho lugar. Y si bien esto no significa que no necesitemos plazas, da placer ver a la gurisada correteando libremente por las calles de nuestros barrios, algo que se ve en el cotidiano de quienes vivimos en Itaembé Guazú.

Pero si uno se detiene a mirar a esa gurisada que vaguea podrá notar una cosa muy evidente: veremos gurises aquí y allá, solos o en grupos, pero prácticamente no vemos a ninguna gurisa. Ellas no participan de ese vagar idílico ni de los juegos en las plazas, que suelen estar copados por gurises peloteando demencialmente. No, las niñas en Itaembé Guazú, e imagino que en el resto de la ciudad también, no tienen permitida la libertad de movimiento que poseen los varones.

“A las nenas hay que cuidarlas” me dijo alguna vecina cuando le mencioné esto. ¡Cuánta razón! Pero cuidarlas no implica esconderlas o dejarlas solamente jugar en la vereda o en los garajes abiertos bajo la supervisión de algún adulto que pispea detrás de una ventana. Vecinos, vecinas, eso no es cuidarlas, es esconderlas y evitar la realidad.

Las niñas no salen libremente porque existe un terrible temor a que les pase algo por su condición de género. No nos hagamos los rulos. Los misioneros hemos crecido mucho como sociedad en múltiples aspectos, pero en materia de género todavía tenemos bastantes deudas.

Justamente por eso es que las niñas en mi barrio, y seguramente en el tuyo también, no andan solas por las calles. Hay una pasiva y naturalizada aceptación de la violencia a la que pueden ser sometidas las nenas y, por consiguiente, las mujeres, que opera en forma de micro machismo en el común de las familias misioneras. Y no me incluyo allí sólo porque no tengo familia a cargo, ya que como habrán notado, me he sumado dentro de otras faltas. Trabajando en escuelas, viendo a la gurisada en carne propia, uno puede vislumbrar cómo esos micromachismos, esos abusos de poder se cuelan en los tratos cotidianos cuando nos toca enseñar. La gurisada no tiene culpa de haberlos heredados, nosotros, los y las docentes, tenemos el deber de desarmarlos. Pero si después la familia, y posteriormente, la sociedad, no acompañan, de nada sirve la batalla educativa que libramos en las trincheras del aula.

Los femicidios y violaciones no son la única cara de la violencia hacia las mujeres. Son, quizás, de las mas impactantes y terribles. Pero, en tiempos en que la palabra “libertad” está tan bastardeada por payasos mediáticos, duele horriblemente ver las calles pobladas sólo de gurises y ninguna gurisa. Los nenes juegan a la pelota en las plazas, corren por las veredas, se suben a sus bicicletas, van a dónde quieren y cómo quieren. Mientras, las nenas sólo pueden moverse bajo la estricta mirada de un adulto que las está cuidando de la sociedad en la que esta inmersa.

Pero no hay que ser apático ni mucho menos hacer la vista gorda. La lucha se da en todos los frentes, ya sea bajando información, actuando en las aulas o simplemente siendo un ciudadano de a pie. Lo dije en otra ocasión, la ciudadanía se ejerce. Cortar practicas culturales heredadas es el primer paso y tal vez el eslabón de la cadena de problemas más fácil de vislumbar. Pero para eso hay que mirar.

Por Sergio Andrés Rondán

Profesor de educación primaria, hacktivista y editor en Revista Replay soldan@disroot.org