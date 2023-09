Herrera Ahuad delineó con intendentes estrategias de gestión y de campaña

martes 26 de septiembre de 2023 | 12:14hs.

El Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, mantiene una reunión con los intendentes de toda la provincia en el cual trabajarán en dos ejes, en primer lugar la coparticipación provincial y luego delinear la militancia de la boleta completa en Misiones, acompañando al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La reunión se lleva adelante en el auditórium Tierra Sin Mal de la Ex Estación de Trenes, en el IV Tramo de la Costanera, allí el Gobernador e intendentes trabajarán en los distintos convenios que tienen la provincia y las localidades.

“Somos la única provincia que posee convenios con intendentes, donde acordamos recursos financieros de la provincia y mano de obra del municipio. Con eso ampliamos el cupo de mano de obras y no estamos centralizando todo a la obra pública”, manifestó Herrera Ahuad, quien agregó “entonces tenemos obras con Vialidad Provincial, El Iprodha, Educación y Salud Pública”.

En tanto que en otro de los temas a tocar en la jornada, el Gobernador destacó la importancia de trabajar en conjunto con todos los jefes comunales de cara a la recta final de las elecciones a presidente que se desarrollará el próximo 22 de octubre.

“Ponerlos en situación de lo que pude ocurrir después del diez de diciembre, jugarnos a trabajar y militar en nuestro eje el cual es con Unión por la Patria con Sergio Massa (candidato a Presidente), con quien hemos establecido acuerdos y por lo general se están cumpliendo con el dólar competitivo para la exportación, el fondo interzafra, entre otros”, expresó el mandatario provincial.

Asimismo mencionó que la coparticipación federal será uno de los puntos centrales de la reunión, “vamos a hablar de la realidad que estamos viviendo hoy, hacer un análisis profundo de las plataformas electorales y de lo que se puede venir para los municipios sobre todo teniendo en cuenta con la quita de la coparticipación federal”, señaló y agregó “es una cuestión que nos debe ocupar, somos una provincia descentralizadora por excelencia; Misiones no genera más municipios para crear más estructura administrativa, se crea porque necesitamos que la oferta te acerque a la demanda, no podemos tener un productor yendo a gestionar a casi cien kilómetros un recurso para su municipio”.

“Quiero explicar que la quita la coparticipación federal, no es dejarle sin recursos al gobernador o al intendente, porque el Gobernador no maneja los recursos de coparticipación de los municipios, eso se distribuyen automáticamente de acuerdo a los ejes de coparticipación que tiene los municipios. Dejarle sin coparticipación a la provincia es dejarle sin recursos a la gente, no al gobernador”, explicó.