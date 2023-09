Crucero desperdició una nueva chance de escaparle al descenso

lunes 25 de septiembre de 2023 | 3:30hs.

En lo que fue el estreno absoluto del salteño Gustavo Módica como DT, el Colectivero entregó acciones más que interesantes pero sin la pólvora suficiente para batir al elenco formoseño.

Las más claras se dieron en el complemento. Pisando los 7’ el ingresado Catriel Weyreuter le ganó en velocidad al defensor Marcelo Rolón pero definió defectuosamente al palo derecho de Eduardo Flores.

Once minutos después fue otra vez Weyreuter el protagonista de una jugada clara. El delantero filtró un pase exquisito que Lautaro Soto no supo resolverlo frente al uno. Finalmente a los 26’ nuevamente el canterano fue protagonista al no concluir otra avanzada.

El Colectivero mereció mejor suerte bajo una tarde sumamente calurosa, pero al menos sumó un punto en la pelea con Juventud Antoniana de Salta por no descender. De hecho el equipo salteño no pudo con Boca Unidos (2-2) en su cancha y todo se mantiene igual en la zona baja.

Ahora habrá que dar vuelta de página rápidamente porque se viene 9 de Julio, en Rafaela. Una nueva final de las cuatro que quedan.

Módica: “Ésto nos tiene que dar fuerzas”

Tras el encuentro, Módica se mostró conforme con lo entregado por su nuevo equipo, aunque obviamente tuvo otras palabras para con el resultado: “Me voy conforme con lo que se generó. Con el resultado no pienso igual porque queríamos ganar, sólo eso sirve para seguir en la pelea”

“La idea que trabajamos en dos días es la que los chicos intentaron hacer, sobre todo en el primer tiempo. Buscamos la velocidad de Catriel y Gonzalo Melgarejo”, agregó.

“Ahora iremos a buscar los tres puntos a Rafaela y ver qué podemos hacer. Nos quedan cuatro fechas para sumar todo lo que sea posible. Los chicos se tienen que quedar tranquilos, dejar de lado la bronca. Lo que pasó tiene que darnos fuerzas porque hay que seguir con esta batalla”, cerró Módica.