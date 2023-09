Pelucas gratuitas para mujeres bajo tratamiento oncológico, empática iniciativa que moviliza a un grupo de obereñas

sábado 23 de septiembre de 2023 | 21:06hs.

Con un té a beneficio, el grupo de mujeres que se puso al frente del proyecto Pelucas Solidarias Adry celebró esta tarde el primer aniversario. La propuesta, realizada en la casa típica de la Colectividad Polaca del Parque de las Naciones de Oberá, sirvió también para socializar y visibilizar el importante trabajo que vienen realizando a partir de la confección de pelucas que son entregadas gratuitamente a mujeres bajo tratamiento oncológico.

En la actualidad son 15 obereñas, de distintos barrios, quienes se ocupan de confeccionarlas en un espacio cedido en el predio de la parroquia Santa Rita. Todos los miércoles (de 15 a 18) se reúnen y en un contexto armonioso, entre hilos, cabellos, cintas y agujas, continúan el legado de la ideóloga e impulsora de la iniciativa, Adriana Nakatsuka, quien falleció en 2021 producto de la enfermedad.

Luego de un tiempo, su amiga, Estela Gómez, decidió que era momento de darle perpetuidad a la obra que había comenzado Adriana y así lo hizo, inicialmente junto a tres voluntarias, aunque en doce meses ese número se cuadruplicó, al igual que la demanda.

"Somos una familia", sintetizó Estela, aclarando que "este proyecto es netamente solidario, alejado de cualquier índole política y religiosa". Las pelucas son confeccionadas con cabello natural donado por personas que llegan desde distintas localidades de la provincia, incluso hubo casos de mujeres que están atravesando algún estadío de cáncer y deciden, antes de que el tratamiento impacte en su fisionomía, hacer el donativo del material que en muchos de los casos luego -en parte- vuelven a lucir en forma de peluca.

"Yo colaboraba con Adriana cortando el cabello de las personas que se acercaban a donar, aunque después ella me enseñó a hacer las pelucas y cuando falleció, no me sentía bien como para continuar porque estaba bajo tratamiento oncológico. Finalizando la pandemia, ya estando bien de salud, me puse a hacer en casa a pedido de la mamá de una paciente de 14 años, y en ese momento tomé la fuerza de continuar con el proyecto en homenaje a Adriana, enseñando también a otras personas", explicó Estela.

De acuerdo a los registros propios, hasta el momento llevan entregadas unas 60 unidades a pacientes de distintas edades provenientes de varios municipios de Misiones, además de San Juan, Chaco, La Rioja y Buenos Aires. "Las pelucas no se comercializan aunque quienes las buscan, a modo de agradecimiento nos suelen hacer donaciones que ayudan a cubrir costos de los insumos que utilizamos", apuntó Elvira, una de las involucradas, destacando "el sentido solidario" de la misión que "es mucho más profundo y de alguna manera esperanzador para estas mujeres que atraviesan el momento más complicado de sus vidas, muchas veces sin el debido acompañamiento".

El grupo está conformado por voluntarias que, en algunos casos, están bajo tratamiento y en otros han superado la enfermedad, como Estela, una persona clave en Pelucas Solidarias Adry. "Las entregas se hacen acá, en el taller o en caso contrario siempre buscamos la manera de entregarlas en el caso de que no puedan acercarse", explicó Ana, paciente oncológica y quien contó, a modo de ejemplo, que "me ha tocado viajar a Posadas para los controles y entonces pautamos el encuentro en una plaza o en el mismo hospital. Es una gran cadena de solidaridad cuyo objetivo es que las pacientes tengan su peluca, mejoren su autoestima y se sientan positivas, con esperanzas. El mensaje es que no están solas".

"Cada uno viene con su historia, con sus miedos y angustias, por eso insisto que no es solamente una peluca, sino una inyección de esperanza y ánimo", puntualizó Estela, reconociendo la importancia que tiene la estética para quienes atraviesan el desafiante proceso de la quimioterapia. "Enterarte que tenés cáncer derrumba el mundo de cualquier persona, después también llega el tratamiento agresivo, doloroso, la lucha, se te destruye todo y este proyecto es un agradecimiento a Dios por la salud que nos da, ayudando a otros pacientes a sobrellevarlo de la mejor manera".

El armado de las pelucas

Las voluntarias contaron que confeccionar una peluca demanda muchas horas, porque si bien no es una tarea difícil "requiere mucha destreza y paciencia para unir alrededor de 500 gramos de cabello". Confeccionan 5 o 6 por mes.

Una vez que proceden al corte del cabello de la persona que decide donar o bien, lo reciben ya cortado, es clasificado por textura, color y forma. Para iniciar el proceso de armado primero colocan los mechones sobre cintas adhesivas y una vez firmes, con máquinas de coser los unen formando cortinas de entre 20 a 30 centímetros de extensión que luego se las pasa a un gorro hecho con microtul de alto impacto y empiezan a coser a mano cada cortina, una al lado de otra, concluyendo la obra con por lo menos 38 a 40 cortinas. El resultado final es perfecto.

¿Cómo colaborar?



La gente puede donar cabello a partir de los 15 o 20 centímetros, sin importar si está teñido o con canas. Pueden pasar por el taller en el barrio Yerbal Viejo de Oberá (Marambio 144) donde las voluntarias lo cortan gratuitamente o llevar directamente después de la peluquería, atado con una gomita y preferentemente limpio.

También pueden colaborar con tela microtul de alto impacto, de preferencia en color natural o marrón. Hilos de coser en tonos marrones, negros o beige, alfileres con cabezas de colores, elástico partido, cinta papel de pintor de 18 milímetros, tela para pañuelos (fibrana, modal). Para la limpieza de las pelucas: shampoo, acondicionadores y lociones.

El principal contacto es una cuenta en Facebook, aunque más allá de eso muchas personas generan un vínculo directo a través del teléfono de Estela (3755635114) o Marcela (3755550414). Es importante destacar que las pelucas que se entregan son gratuitas, solamente se confecciona un comodato para que luego, cuando ya no la precisan más, se devuelva y así continuar ayudando a otras personas.