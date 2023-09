Selección objetiva, no discriminación

sábado 23 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Cuando ingresamos a la Escuela de Policía General Manuel Belgrano, allá por 1976/77, para su ingreso se requería entre otras condiciones, el ciclo básico aprobado, superar una serie de exámenes psicofísicos, además de otras cuestiones particulares como por ejemplo, ser argentino nativo o por opción, soltero y/o casado sin hijos, no poseer antecedentes penales, y una vez transcurrido con éxito el período de reclutamiento, estudiar y aprobar todas las materias policiales, jurídicas, sociales y administrativas, además de observar una conducta intachable dentro y fuera del Instituto.

Para los que contaban con el Ciclo Básico, debían finalizar los estudios secundarios en el Bachillerato que funcionaba en el lugar (la mayoría aún recordamos a su Director, el Profesor Blassiotto), y al alcanzar el grado de Oficial Subayudante de Policía, también se obtenía el Certificado de Bachiller en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Como se trataba de un Sistema de Internados, llegado el sábado, si no teníamos servicio de guardia durante el fin de semana y no estábamos privados del franco servicio (por alguna falta durante la semana), previo aseo general del establecimiento, con impecable traje o uniforme de gala, salíamos hacia nuestros domicilios, para regresar a las 21 del domingo.

Aquellos que éramos del interior de la provincia (en mi caso, mi querido Concepción de la Sierra), en un colectivo interno hasta la antigua Garita y probar la suerte de un viaje a dedo, caso contrario, en el primer ómnibus de media distancia que llegara.

Ahora bien, trazando un paralelismo con lo que observo en la actualidad, y plenamente consciente de los cambios y adelantos que en todos los ámbitos se han alcanzado, me permito señalar algunas circunstancias y hechos que a mi humilde entender, deben revisarse y/o sobre los que deberían agudizarse los controles. Como (Oficial Superior) Comisario General (RE) y abogado, transito habitualmente la ciudad y específicamente en el microcentro, observo a cadetes de distintos niveles, como aquellos que ya son efectivos, realizando recorridas y presencia policial, y honestamente, me causa una rara sensación de dolor, frustración y preocupación cuando observo a algunos, y a veces a varios, ajenos a lo que ocurre a su alrededor, sumergidos en la manipulación de sus celulares, con las manos en los bolsillos.

En el caso de las mujeres, con el cabello suelto, sin la red que debe recogerlos y que es parte del uniforme; en el caso de los varones, sin el birrete o casquete y/o la boina.

A propósito, en estos días vi a un joven con uniforme luciendo un corte de pelo igual al que luce el jugador de futbol Borré, que finaliza con un triángulo en la nuca.

En el mismo sentido, observé en varios casos a aspirantes o integrantes de la fuerza, de muy corta edad, que ya denotan evidente sobrepeso. A simple vista se observa a otros con problemas en la visión, pues utilizan anteojos o lentes de mucho aumento, o bien, están aquellos de muy baja estatura, etcétera.

Teniendo en cuenta que la función policial es muy delicada y particular, que tiene en sus manos nada más ni nada menos que la función de proteger la vida y los bienes de la población, que es el brazo armado del Estado provincial y auxiliar permanente de la Justicia, todas las descripciones hechas precedentemente no constituyen una discriminación en contra de nadie en particular, sino que se trata de lograr una mirada y “Selección Objetiva” de hombres y mujeres que brinden el mejor servicio posible a la sociedad, que es, en definitiva, la que con el pago de sus tributos e impuestos, aporta para nuestros salarios. Como dijera Aristóteles: La única verdad es la realidad.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado