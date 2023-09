Sin habilitación dos institutos dictaban cursos de formación docente y fueron suspendidas

viernes 22 de septiembre de 2023 | 16:47hs.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dio a conocer a todos los docentes que el Instituto Misiones de Formación Docente y el Instituto Paulo Freire no son aptos de ofrecer ni dictar ningún tipo de formación docente, menos aún paga. En este contexto, desde la cartera educativa y del Consejo General de Educación advierten a los educadores a no realizar estos cursos o capacitaciones, las cuales remarcan no tienen validez.

Además, suspendieron de manera provisoria a ambas instituciones tras darse a conocer que brindan estos cursos sin estar inscriptos ni obtener Resolución del Ministerio de Educación Nacional el Registro Federal de Instituciones y ofertas de formación docente.

Según el comunicado oficial del Ministerio, dichas instituciones están registrada en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) como academia a través de la Resolución N° 499/19 de dicho organismo. “Por lo que la certificación que otorga no tiene validez oficial e imparte enseñanza informativa, no así de formación docente”, aclara el escrito.



Regulación

Desde el Ministerio sostienen que tal y como lo establece la Ley de Educación N° 26.206 “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la regulación del sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y registro de los institutos superiores de formación docente, así corno de la homologación y registro nacional de títulos y certificaciones”.

Incluso, aseguran que se creó por Resolución del Ministerio de Educación Nacional el Registro Federal de Instituciones y ofertas de formación docente en el cual la institución en cuestión no se encuentra inscripta. “Es así que el Instituto Misiones no se encuentra como Instituto de formación docente y no está habilitado para dictar dichas ofertas formativas como tampoco para otorgar certificaciones respectivas en ninguna otra institución de formación docente ya sea pública o privada”, reza el comunicado.

Seguidamente, advierte que “se está defraudando a los docentes con ofertas de formación docente de diferentes tipos autorizadas a terceros en su plataforma virtual en la web www.institutomisiones.com.ar/aula como se puede advertir en la imagen que acompaña esta publicación”.

Suspensión provisoria

Por otra parte, mediante la Resolución Nro. 306/23 del Ministerio y Resolución Nro. 6378/23 del Consejo General de Educación se dispuso la suspensión provisoria de todas las capacitaciones dictadas por el Instituto Superior de Formación Docente N°64 Paulo Freire de Jardín América. “Por las gravísimas irregularidades constatadas en su funcionamiento. Es decir, todo lo relacionado a nómina de profesores, identificación de oferta académica, registro de alumnos, registro de asistencia, habilitación de sedes de dictado, y otros, hasta tanto se culmine con el sumario administrativo iniciado por el Consejo General de Educación”, dicta otra parte del comunicado.

En consecuencia, afirman que ninguna capacitación dictada por el Instituto de Formación Docente Paulo Freire por sí o en colaboración con otra institución, y por el Instituto Misiones de Formación Docente que se encuentre autorizada, será reconocida por la Junta de Clasificación y Disciplina del CGE. “Para aquellos que hayan pagado y estén cursando, sugerimos que soliciten la devolución de su dinero ya que esos cursos no serán reconocidos de ninguna manera. Sin excepciones”, cierra.