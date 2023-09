Tiziana Vignolles viaja para coronar a la nueva Reina Nacional de los Estudiantes

jueves 21 de septiembre de 2023 | 15:32hs.

La misionera que el año pasado fue coronada Reina Nacional de los Estudiantes, Tiziana Vignolles (18), ya prepara su equipaje para viajar el lunes a Jujuy y sumarse a la agenda de la Fiesta Nacional del Estudiante antes de entregar su corona a la nueva soberana. La joven, que es oriunda de la localidad de Concepción de la Sierra, estudia abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe con sede en Posadas.

En condición de Reina Nacional de los Estudiantes pudo visitar muchísimas fiestas nacionales, como de la Vendimia en Mendoza, de la Yerba Mate en Apóstoles, de la Orquídea en Montecarlo, también estuvo en la Feria Internacional del Turismo (FIT) que se realizó en Buenos Aires al igual que en la Feria Internacional del Libro.

"Tuve la suerte de conocer el sur argentino, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con el objetivo de promocionar en esa zona nuestra fiesta y poder conocer los distintos centros de estudiantes", destacó Vignolles, apuntando que "fue un año hermoso, me atrevo a decir una de las experiencias más lindas de mi vida y pasó muy rápido. Me siendo un poco triste que se termina pero me quedo contenta con todo lo que viví, lo que conocí y lo que aprendí como persona".

La futura abogada destacó que atesora "muchas emociones, vivencias y personas en mi corazón, tanto de la provincia de Jujuy como de mi provincia, Misiones", y señaló en esa línea "a toda mi familia y amigos que siempre estuvieron y me acompañaron en todas las travesías con carteles e hinchadas".

Sobre el evento para el cual viajará la semana que viene, mencionó que si bien "falta unos días, viajo con muchas expectativas de pasarla bien y conocer a las nuevas representantes".